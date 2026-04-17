Un bărbat din Mehedinți a fost arestat după ce a drogat şi a exploatat sexual o fată de 14 ani instituţionalizată

Un bărbat de 40 de ani din municipiul Drobeta-Turnu Severin a fost arestat preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de risc, după ce a recrutat o minoră de 14 ani instituţionalizată, a drogat-o şi a obligat-o să practice prostituţia.

Potrivit IPJ Mehedinţi, în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026, bărbatul, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei persoane vătămate, de 14 ani, instituţionalizată, ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Victima ar fi fost adăpostită în două apartamente închiriate succesiv în Drobeta-Turnu Severin, unde ar fi fost determinată să practice prostituţia, în folosul acestuia.

Totodată, pe perioada exploatării sexuale a persoanei vătămate minore, acesta i-ar fi oferit pentru consum, în mod repetat, canabis.

În urma percheziţiei efectuate de către poliţişti, la locuinţa bărbatului au fost descoperite şi ridicate diferite cantităţi de drog de risc (canabis), ţigarete confecţionate artizanal conţinând canabis, precum şi alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au dispus reţinerea bărbatului, iar ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi a decis arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acţiunile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi şi al reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.

