Un bărbat din Mehedinți a fost arestat după ce a drogat şi a exploatat sexual o fată de 14 ani instituţionalizată

Un bărbat de 40 de ani din municipiul Drobeta-Turnu Severin a fost arestat preventiv pentru trafic de minori şi trafic de droguri de risc, după ce a recrutat o minoră de 14 ani instituţionalizată, a drogat-o şi a obligat-o să practice prostituţia.

Potrivit IPJ Mehedinţi, în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026, bărbatul, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei persoane vătămate, de 14 ani, instituţionalizată, ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Victima ar fi fost adăpostită în două apartamente închiriate succesiv în Drobeta-Turnu Severin, unde ar fi fost determinată să practice prostituţia, în folosul acestuia.

Totodată, pe perioada exploatării sexuale a persoanei vătămate minore, acesta i-ar fi oferit pentru consum, în mod repetat, canabis.

În urma percheziţiei efectuate de către poliţişti, la locuinţa bărbatului au fost descoperite şi ridicate diferite cantităţi de drog de risc (canabis), ţigarete confecţionate artizanal conţinând canabis, precum şi alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au dispus reţinerea bărbatului, iar ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi a decis arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acţiunile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi şi al reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.

Editor : A.P.

Top Citite
nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
simina tanasescu la ccr
3
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Claudiu Manda
5
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
A rămas fără un picior din cauza unei felii de tort! Povestea tragică a unui star ajuns ospătar: ”Am vrut să mor”
Digi Sport
A rămas fără un picior din cauza unei felii de tort! Povestea tragică a unui star ajuns ospătar: ”Am vrut să mor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ecuson al politiei romane
Agent de poliţie, arestat preventiv. Este cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor
politist-de-frontiera
Metoda „Loverboy”, aplicată de un polițist de frontieră. Agentul este acuzat de trafic de minori și proxenetism
Cătușe
Două tinere, obligate să se prostitueze: percheziții și arestări în Constanța
Royal Ascot, Ladies Day, UK - 22 Jun 2000
Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe degete: îndemnul cu care încheia cele mai interesante mesaje
barbat arestat
Șapte persoane urmărite internațional, capturate și aduse în țară. Printre ele este și o femeie aflată pe lista „most wanted”
Recomandările redacţiei
pompa benzina
Ce spune FMI despre reducerea taxelor pe combustibili pentru a frâna...
kelemen hunor
Conducerea UDMR intră în ședință după alegerile din Ungaria și...
oameni cu umbrela in ploaie
Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și vânt...
soigu si putin foto kremlin ru
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice...
Ultimele știri
Controale în zona Sălii Palatului: Poliția verifică parcările ilegale și „rezervările” contra cost
Circulaţia tramvaielor liniei 21 va fi suspendată în acest weekend, iar mai multe autobuze vor avea traseele modificate în București
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
