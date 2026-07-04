Un bărbat din Neamț s-a dat drept inspector ANAF și a convins o victimă să-i dea peste 30.000 de lei. Cum a fost prins

Poliţiştii din judeţul Neamţ au deschis o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Roman, a semnalat că a fost sunat de o persoană necunoscută care s-a recomandat a fi inspector ANAF şi care l-a convins să îi transfere aproape 32.000 de lei sub pretextul recuperării unei sume de 4000 de lei care reprezenta TVA restantă.

„La data de 3 iulie, bărbatul ar fi fost apelat telefonic, de către o persoană necunoscută, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF şi care sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 lei, din contul bancar al firmei pe care o administrează, într-un alt cont bancar”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ.

Poliţiştii au solicitat blocarea sumei de bani.

De asemenea, ei au deschis dosar penal pentru înşelăciune.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu facă transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice chiar dacă persoana se prezintă drept reprezentant al unei instituţii publice sau bănci, să verifice întotdeauna identitatea apelatului, să nu comunicate date bancare, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS unor persoane necunoscute.

Editor : I.B.