Un bărbat din Oradea a fost reținut, după ce a lovit şi schingiuit pisica şefului său

Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat penal de către poliţiştii bihoreni pentru infracţiuni de schingiuirea animalelor şi violarea sediului social, după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.

„Din cercetările efectuate de poliţiştii de la protecţia animalelor a rezultat că, la data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 16.30, acesta ar fi pătruns, fără drept, într-un birou al unei societăţi comerciale din municipiul Oradea, al cărei angajat era şi ar fi lovit, în mod repetat, o pisică, de rasă europeană, de 2 ani, aflată în îngrijirea administratorului societăţii, cu piciorul şi cu alte obiecte, schingiuind astfel animalul şi producându-i o stare de temere accentuată, pisica fiind supusă astfel la suferinţe fizice şi psihice”, informează, vineri Poliţia judeţeană Bihor.

Vineri, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore în baza unei ordonanţe emise de poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că în cadrul audierilor inculpatul nu a declarat care au fost motivele pentru care a recurs la agresiuni faţă de animalul administratorului firmei, Poliţia nereuşind să stabilească ce anume a determinat atitudinea agresivă a orădeanului.

Ancheta în acest caz continuă, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a bărbatului.

