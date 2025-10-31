Live TV

Un bărbat din Oradea a fost reținut, după ce a lovit şi schingiuit pisica şefului său

Data publicării:
pisica
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat penal de către poliţiştii bihoreni pentru infracţiuni de schingiuirea animalelor şi violarea sediului social, după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.

„Din cercetările efectuate de poliţiştii de la protecţia animalelor a rezultat că, la data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 16.30, acesta ar fi pătruns, fără drept, într-un birou al unei societăţi comerciale din municipiul Oradea, al cărei angajat era şi ar fi lovit, în mod repetat, o pisică, de rasă europeană, de 2 ani, aflată în îngrijirea administratorului societăţii, cu piciorul şi cu alte obiecte, schingiuind astfel animalul şi producându-i o stare de temere accentuată, pisica fiind supusă astfel la suferinţe fizice şi psihice”, informează, vineri Poliţia judeţeană Bihor.

Vineri, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore în baza unei ordonanţe emise de poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că în cadrul audierilor inculpatul nu a declarat care au fost motivele pentru care a recurs la agresiuni faţă de animalul administratorului firmei, Poliţia nereuşind să stabilească ce anume a determinat atitudinea agresivă a orădeanului.

Ancheta în acest caz continuă, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a bărbatului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
plen camera deputatilor
1
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
3
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
4
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Digi Sport
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Scandal în coaliție pe salariul Oanei Gheorghiu. PSD: „Nu e caritate...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei arestări după explozia blocului din Rahova: Un angajat Distrigaz...
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
alin mastan jandarmerie (1)
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată...
Ultimele știri
Scandal uriaș în Italia: tinerii din partidul Georgiei Meloni au cântat imnul fascist în fața unei filiale a formațiunii politice
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: „Hoția și lașitatea ne-au făcut rău. Ăștia sunt dușmanii noștri”. Ce spune premierul despre România de azi
fetita da de mancare unor girafe
Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor
biblioteca oradea
Cărți împrumutate cu telefonul, în sistem self-service. Cum arată cea mai modernă bibliotecă din România, deschisă nonstop
elevi care ridica mana la ora
Ore de curs în praf și moloz. Mii de elevi din toată țara vor începe școala în plin șantier. Soluția de avarie găsită de directori
Pisica
Patru ani și jumătate împreună în captivitate, în Rusia: Un soldat s-a întors acasă împreună cu pisica sa credincioasă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Ce nu știi despre veniturile extrasalariale – când se lasă cu taxe și impozite suplimentare. Așa se...
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
George Burcea candidează la Primăria Capitalei din partea partidului POT. Actorul făcea declarații acide în...