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Un bărbat din Prahova a fost reţinut sub acuzaţia că a ucis un câine. Ancheta poliţiei, deschisă la insistențele societății civile

Data publicării:
Caine PH
Foto: Facebook Prahova Express
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Din articol
Asociația Sache Vet: „O cruzime greu de înțeles”

Un bărbat din oraşul Urlaţi, judeţul Prahova, a fost reţinut sub acuzaţia că a ucis un câine pe care l-a preluat din curtea unui vecin. Ancheta Poliţiei a demarat după ce o asociaţie care activează pentru protecţia animalelor a publicat o fotografie în care se vede animalul, spânzurat de un copac.

Poliţiştii din Prahova au identificat un bărbat suspectat că a spânzurat un câine pe care l-a abandonat într-o zonă împădurită, în apropierea oraşului Urlaţi.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, în cursul zilei de 6 iulie 2026, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din oraşul Urlaţi, ar fi preluat un exemplar canin fără stăpân, aflat în curtea unui localnic, sub pretextul că îl va îngriji. La data de 8 iulie 2026, cadavrul animalului a fost descoperit pe un teren viran situat în apropierea străzii Valea Crângului, legat de un arbore. Persoana bănuită a fost condusă la sediul unităţii de poliţie pentru audieri, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta”, informează, joi, oficialii Poliţiei.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore a bărbatului.

Asociația Sache Vet: „O cruzime greu de înțeles”

Ancheta a demarat după ce imagini cu câinele, un exemplar de rasă comună, au fost publicate de Asociaţia Sache Vet.

„Nu mai putem trăi aşa. Pur şi simplu. Nu mai vorbim despre cazuri izolate. Vorbim despre o cruzime care pare să capete proporţii tot mai greu de înţeles. Aproape că nu există zi în care să nu aflăm despre un animal ucis cu o violenţă care depăşeşte orice urmă de umanitate. Din toate colţurile ţării. Astăzi (miercuri - n.r.) Urlaţi, judeţul Prahova. Un câine a fost spânzurat. Ucis. E greu să scrii aceste cuvinte. E şi mai greu să accepţi că ele descriu realitatea. Poliţia s-a deplasat la faţa locului şi a constatat fapta. Dar, în timp ce scriem aceste rânduri, cadavrul câinelui este încă acolo. S-a deplasat greoi, la insistenţele societăţii civile. Au lăsat cadavrul acolo şi o tânără, cea care a semnalat cazul. Nu este doar despre un animal. Este despre o societate care începe să se obişnuiască să privească violenţa fără să mai tresară. Nu avem voie să acceptăm asta ca pe o normalitate", a scris organizaţia pentru protecţia animalelor.

Editor : Sebastian Eduard

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