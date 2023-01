Un bărbat din Satu Mare a sunat la 112 pentru că a visat urât. Doar 6 din 10 apeluri au fost urgențe reale în 2022

Un bărbat din Satu Mare a sunat, în weekend, la 112 pentru că a visat urât. Întrucât acuza palpitații la inimă, dispecerul a fost obligat să îi trimită un echipaj de ambulanță, care l-a transportat la spital, scrie satumareonline.ro. Potrivit STS, doar 6 din 10 apeluri la 112, în 2022, au fost urgențe reale. "Avem clienți fideli, pe care-i știm după nume și le cunoaștem deja toată povestea de viață. Evident, n-au nicio problemă de sănătate, dar le place să se plimbe cu ambulanța și să socializeze", mărturisește un asistent medical de la UPU Satu Mare.

Speriat de coșmarul pe care l-a avut, un bărbat de 50 de ani din Satu Mare ar fi sunat, în toiul nopții, la 112. A solicitat un echipaj medical și, pentru că acuza palpitații la inimă, conform procedurii, dispecerul 112 a fost obligat să trimită ambulanța. Ajuns la spital, pacientul a fost supus mai multor analize, dar medicii nu au descoperit nimic în neregulă. A primit o pastilă contra durerilor și a plecat singur spre casă.

Pentru că apelantul 112 acuza palpitații la inimă, dispecerul 112 a fost nevoit să îi trimită un echipaj medical. Sursa foto: satumareonline.ro

Astfel de apeluri non-urgente sunt, însă, frecvente la 112:

"Sună Giani din Stâna, de exemplu, că-l doare la inimă. Trimitem Ambulanța după el, ajunge la noi, trece de triaj, n-are nici pe dracu', iese lejer pe ușa de la UPU direct în Piața Someș, la frații lui care vând lebeniță. Sau ne sună unul de pe Oituzului, la doi pași de UPU, că-i constipat de două săptămâni și să trimitem ambulanță după el. Sau vine Anetka de la barăcile de pe Toamnei, să-i facem test, să vadă dacă-i gravidă. Am avut o discuție la telefon ca în filmele cu proști cu cineva care zicea că-l doare capul și să trimitem ambulanță. Îl întreb: - De când vă doare? Zice: - De 15 ani!!!", mărturisește, pentru satumareonline.ro, un asistent medical cu vechime la UPU Satu Mare.

Secțiile UPU ale spitalelor, asaltate de pacienți ipohondri

"Toată lumea se bulucește la UPU, iar când vine câte-un caz cu adevărat grav, nu avem unde pune pacientul, fiindcă toate paturile și monitoarele sunt ocupate de tot felul de ipohondri. Câte 200 de pacienți pe o tură de 12 ore, la 2 medici! Avem clienți fideli, cu câte 60 de prezentări la UPU în fiecare an, pe care-i știm după nume și le cunoaștem deja toată povestea de viață. Evident, n-au nici o problemă de sănătate, dar le place să se plimbe cu ambulanța și să socializeze", susține sursa citată.

Asistentul spune și că, în realitate, doar 9 din 10 cazurile care ajung la UPU Satu Mare ar fi, de fapt, urgențe reale.

"Într-un oraș cu cel mult 80.000 de locuitori, fiindcă restu-s plecați pe-afară, avem 60.000 de cazuri în fiecare an la UPU. În numărul acesta intră și cei care sunt aduși de prin județ, că n-au anestezist la Tășnad sau probleme de genul acesta, dar marea majoritate sunt pacienți din oraș. Dintre aceste cazuri, doar vreo 10% sunt urgențe adevărate, restul e așa-numită medicină socială. Asta în timp ce nimeni nu are habar ce-s alea Centre de Permanență sau unde sunt, iar medicii care fac de serviciu la centrele respective trag câte-un pui de somn în cea mai mare parte a nopții și încasează cam 1.000 de lei pe gardă", a declarat asistentul medical, sub protecția anonimatului.

Apeluri la 112 în 2022:

Operatorii STS au răspuns la 10.248.377 de apeluri

57,82% dintre apeluri au fost urgențe reale, iar 42,18% au reprezentat apeluri non-urgente

4.322.806 de apeluri nu au reprezentat solicitări de competența Serviciului 112

62,44% dintre urgențe au fost cazuri medicale

24.383 de apeluri de urgență au fost procesate în limbi străine

Multe dintre apelurile la 112 se dovedesc, însă, false. Iată doar câteva exemple:

Duminică, spre exemplu, pompierii din Arad și un echipaj medical SMURD s-au deplasat în viteză la Cicir, unde un bărbat indicase la 112 că o mașină a căzut în Mureș, cu tot cu un om. Salvatorii, pregătiți să înceapă intervenția de salvare, au constat la fața locului că nimic din cele anunțe la numărul unic de urgență 112 nu se adeverea. Apelantul a fost identificat și amendat cu 4.000 de lei.

De Crăciun, un turist ajuns la Brașov s-a gândit să le facă o farsă de prost gust salvamontiștilor. Bărbatul a sunat la 112 și a anunțat că s-a rătăcit în apropiere de Vf. Omu, că este epuizat fizic și că are nevoie de ajutor. Imediat, salvatorii montani au pornit în căutarea lui și au încercat să țină telefonic legătura cu acesta. De la primul apel, însă, turistul a devenit recalcitrant, le-a adresat injurii salvatorilor, iar ulterior nu le-a mai răspuns la telefon, în ciuda nenumăratelor apeluri primite. După 5 ore, bărbatul le-a spus salvamontiștilor că este bine și că nu mai are nevoie de ei.

În Neamț, doar în primele 9 luni in 2022, un bărbat a sunat la 112 de 364 de ori, fără a avea vreo urgență. Din toate apelurile primite de autoritățile din județ, mai mult de o treime au venit din partea bărbatului de 53 de ani. Printre „urgențele” acestuia s-au numărat: a primit un bilet de trimitere de la medicul de familie, unde vârsta i-ar fi fost completată greșit; poștașul ar fi întârziat să îi aducă cuponul de pensie; primăria ar fi modificat un cuib al unei berze de pe un stâlp de electricitate.

Potrivit legii, apelarea abuzivă a Serviciului de urgență 112 se pedepsește cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei, iar dacă echipajele de intervenție se deplasează în teren și constată că a fost o alertare falsă, amenda poate ajunge la 4.000 de lei.





Editor : Izabela Zaharia