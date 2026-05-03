Un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare după ce a ucis cu sânge rece un câine Husky

Un bărbat din Suceava a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare după ce și-a omorât câinele, în vârstă de trei ani, cu o unealtă din metal.

Condamnarea definitivă a fost decisă pe 30 aprilie de Curtea de Apel Suceava.

Incidentul, însă, a avut loc pe 8 decembrie 2023. Polițiștii arată că bărbatul „a ucis prin acte de cruzime”, lovind cățelul de mai multe ori în zona capului „cu o țapină (n.r. O unealtă din metal, folosită la manevrarea buștenilor”.

Câinele avea aproximativ 3 ani, era femelă, și avea „caracteristici asemănătoare rasei Husky”, potrivit polițiștilor.

„După care l-a introdus într-un sac şi l-a aruncat într-o zonă situată în spatele locuinţei de domiciliu”, au mai transmis polițiștii despre acest caz.

Bărbatul va executa cei doi ani de închisoare la Penitenciarul Botoșani.

„Gândiţi-vă o clipă cu ce i-a tras în cap. Gândiţi-vă în ce chinuri a murit. Şi mai gândiţi-vă la un lucru care sfâşie sufletul. Această căţea îl cunoştea. Îl cunoştea bine. Când a chemat-o, probabil a venit în fugă, dând din coadă, fără nicio urmă de teamă. Aşa cum fac câinii, au încredere oarbă în stăpânul lor, până în ultima clipă”, transmiteau reprezentanții Asociației Casa lui Patrocle - Animal Rescue, cei care au făcut public cazul.

Ancheta a fost gestionată și de polițiștii de la Protecția Animalelor.

