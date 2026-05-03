Live TV

Un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare după ce a ucis cu sânge rece un câine Husky

Data actualizării: Data publicării:
Husky breed dog. Looking out the window .
Foto: arhivă GettyImages

Un bărbat din Suceava a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu executare după ce și-a omorât câinele, în vârstă de trei ani, cu o unealtă din metal. 

Condamnarea definitivă a fost decisă pe 30 aprilie de Curtea de Apel Suceava. 

Incidentul, însă, a avut loc pe 8 decembrie 2023. Polițiștii arată că bărbatul „a ucis prin acte de cruzime”, lovind cățelul de mai multe ori în zona capului „cu o țapină (n.r. O unealtă din metal, folosită la manevrarea buștenilor”.

Câinele avea aproximativ 3 ani, era femelă, și avea „caracteristici asemănătoare rasei Husky”, potrivit polițiștilor.

„După care l-a introdus într-un sac şi l-a aruncat într-o zonă situată în spatele locuinţei de domiciliu”, au mai transmis polițiștii despre acest caz.

Bărbatul va executa cei doi ani de închisoare la Penitenciarul Botoșani.

„Gândiţi-vă o clipă cu ce i-a tras în cap. Gândiţi-vă în ce chinuri a murit. Şi mai gândiţi-vă la un lucru care sfâşie sufletul. Această căţea îl cunoştea. Îl cunoştea bine. Când a chemat-o, probabil a venit în fugă, dând din coadă, fără nicio urmă de teamă. Aşa cum fac câinii, au încredere oarbă în stăpânul lor, până în ultima clipă”, transmiteau reprezentanții Asociației Casa lui Patrocle - Animal Rescue, cei care au făcut public cazul.

Ancheta a fost gestionată și de polițiștii de la Protecția Animalelor.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
2
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Cheie pentru o noua casa
4
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
5
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona pe camp
O dronă a căzut în județul Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Autoritățile fac verificări
WhatsApp Image 2026-05-01 at 15.31.02
Surpriza PSD pentru Bolojan, la Suceava: Premierul, întâmpinat cu pozele lui Sorin Grindeanu
bolojan la inaugurarea unei crese
Ilie Bolojan a participat la inaugurarea unei creşe finanțate prin PNRR, în Suceava
catelusa
Ce s-a întâmplat cu Caelya, cățelușa bătută cu bestialitate pe o stradă din București. Agresorul a fost condamnat la închisoare
labute caine
Bărbat condamnat definitiv la închisoare cu executare după ce a maltratat un pui de câine pe o stradă din București
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-03 at 15.23.34
Radu Berceanu: „Reforma companiilor de stat nu trebuia scoasă acum...
alexandru nazare
Apelul ministrului de Finanțe înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR...
ilie bolojan parlament
Sociolog, despre moțiunea de cenzură: Urmează un mare punct de...
accident a4
Accident în lanț cu 7 mașini pe A3, pe sensul spre Bucureşti...
Ultimele știri
Cinci copii au fost răniţi în Austria în explozia unei „relicve de război” care se afla sub focul de tabără pe care l-au aprins
Papa a adus un omagiu jurnaliștilor uciși, marcând Ziua Mondială a Libertății Presei
Donald Tusk avertizează: „Ultimul lucru de care avem nevoie este un conflict în cadrul NATO”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a înnebunit pe italieni și români: „E mai bun decât Inzaghi! / E bănățean de-ai noștri, pentru...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Simona Halep, surpriză deosebită pentru fanii săi. Imaginile postate de campioana noastră: ”Familie...
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Văduva lui Patrick Swayze, mărturisiri tulburătoare la 15 ani de la moartea actorului: „Încă vorbesc cu el și...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte