Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împușcat accidental în casa unui individ care încerca să-i vândă arma

Un bărbat de 31 de ani a murit, luni seară, după ce ar fi fost împuşcat accidental în zona pieptului. Incidentul a avut loc în comuna Câmpuri, din judeţul Vrancea, la domiciliul unui bărbat care intenţiona să vândă arma.

Potrivit informaţiilor comunicate de poliţiştii din Vrancea, evenimentul a fost sesizat la data de 23 februarie 2026, în jurul orei 18:30, prin apel la 112. Din primele verificări a reieşit că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat în vârstă de 33 de ani.

„Din cercetările efectuate până în acest moment a reieşit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenţiona să o înstrăineze, s-ar fi produs declanşarea accidentală a unui foc de armă, fiind împuşcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locaţie”, au precizat reprezentanţii IPJ Vrancea.

De asemenea, potrivit verificărilor efectuate până în prezent, nu au rezultat indicii privind existenţa unor conflicte anterioare între cele două persoane.

Bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliţiei şi este audiat pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Poliţiştii continuă verificările pentru a stabili provenienţa armei şi dacă aceasta era deţinută legal, precum şi situaţia exactă de fapt, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea unităţii de parchet competente.

