Live TV

Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împușcat accidental în casa unui individ care încerca să-i vândă arma

Data publicării:
crima
Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împușcat accidental în casa unui individ care încerca să-i vândă arma. Foto: Poliția Romana

Un bărbat de 31 de ani a murit, luni seară, după ce ar fi fost împuşcat accidental în zona pieptului. Incidentul a avut loc în comuna Câmpuri, din judeţul Vrancea, la domiciliul unui bărbat care intenţiona să vândă arma.

Potrivit informaţiilor comunicate de poliţiştii din Vrancea, evenimentul a fost sesizat la data de 23 februarie 2026, în jurul orei 18:30, prin apel la 112. Din primele verificări a reieşit că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat în vârstă de 33 de ani.

„Din cercetările efectuate până în acest moment a reieşit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenţiona să o înstrăineze, s-ar fi produs declanşarea accidentală a unui foc de armă, fiind împuşcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locaţie”, au precizat reprezentanţii IPJ Vrancea.

De asemenea, potrivit verificărilor efectuate până în prezent, nu au rezultat indicii privind existenţa unor conflicte anterioare între cele două persoane.

Bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliţiei şi este audiat pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

Poliţiştii continuă verificările pentru a stabili provenienţa armei şi dacă aceasta era deţinută legal, precum şi situaţia exactă de fapt, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea unităţii de parchet competente.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
caini la adapost
„Sub blăniţa căţeilor am găsit nenorocire”. Toţi câinii schingiuiți au fost preluați din adăpostul privat de la Suraia
Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Anchetă în Vrancea după ce un bărbat a fost găsit mort cu urme de violență
caini la adapost
Primele măsuri după scandalul de la adăpostul de câini din Vrancea. Trei persoane sub control judiciar
Adapost caini
Percheziții în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați
caini la adapost
Adăpost de câini, închis după apariţia unor imagini cu maltratarea şi eutanasierea animalelor: „Să nu se mai repete. Niciodată”
Recomandările redacţiei
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
horatiu moldovan face declaratii
CNAS spune că a făcut economii de 66 milioane de lei prin reducerea...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
Ultimele știri
Cine va urma la conducerea Parchetului European după Laura Codruţa Kovesi, al cărei mandat se încheie
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina
Florin Barbu propune Comisiei Europene patru măsuri pentru protejarea fermierilor români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”