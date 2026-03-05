Live TV

Un bărbat din Zărnești a fost arestat, după ce și-ar fi ucis fratele. Cadavrul a fost găsit într-un râu, la peste o lună de la crimă

Data publicării:
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin

Un bărbat de 59 de ani din Zărneşti a fost arestat preventiv, fiind bănuit că şi-a ucis, în urmă cu o lună şi jumătate, fratele, aruncându-i cadavrul, care a fost găsit abia în urmă cu cinci zile, în albia unui râu.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, bărbatul este cercetat în stare de arest preventiv pentru infracţiunea de violenţă în familie sub forma omorului.

Fratele victimei, în vârstă de 65 de ani, a fost găsit în 28 februarie, după ce o persoană a sesizat, la 112, prezenţa unui cadavru în albia râului Valea Prăpăstiilor.

Potrivit anchetatorilor, corpul prezenta leziuni deschise la nivelul scalpului, iar medicul legist a stabilit că decesul persoanei necunoscute a survenit cu circa şase săptămâni înainte, fiindu-i cauzat de un traumatism cranio-cerebral prin lovirea repetată cu un corp alungit la nivelul capului.

"Ulterior, pe parcursul următoarelor 3 zile, echipe complexe de poliţişti - de la 15 până la 48 de poliţişti - din cadrul IPJ Braşov - Serviciile de Investigaţii Criminale şi Criminalistic, Poliţia Oraşului Zărneşti şi a Municipiului Braşov, dar şi din alte subunităţi, împreună cu 6 pompieri ai Secţiei din Zărneşti şi cu 2 scafandri ai ISU Braşov, au efectuat căutări şi cercetări amănunţite în zona unde a fost găsită victima şi în împrejurimi, pe o lungime de circa 1,5 km a albiei râului, respectiv au audiat persoane în vederea identificării victimei, constituind un grup de suspecţi la care au efectuat 5 percheziţii domiciliare. În urma unui vast probatoriu administrat, în data de 4 martie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pe o durată de 24 de ore faţă de (...), fratele victimei. De asemenea, faţă de inculpat a fost formulată propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov a admis propunerea", se precizează în comunicatul citat.

Conform Parchetului, crima a fost săvârşită în data de 12 decembrie, pe fondul scandalurilor dintre cei doi fraţi şi al consumului de alcool, în curtea locuinţei lor comune.

Fratele mai tânăr l-a lovit pe cel mai în vârstă de mai multe ori, cu rangă metalică, dreptunghiulară, cu lungimea de aproximativ 1 metru în cap şi pe braţe, până când acesta nu a mai mişcat, susţin anchetatorii.

"Ulterior, inculpatul a transportat corpul victimei cu un căruţ de butelii pe o distanţă de câteva sute de metri de la locuinţă până la locul în care a aruncat cadavrul în albia râului Valea Prăpăstiilor", mai arată aceştia.

Editor : A.P.

