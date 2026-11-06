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Un brașovean a transmis pe TikTok cum își bătea copiii și partenera însărcinată, căreia i-a pus o macetă la gât. Ce s-a întâmplat după

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TikTok logo on the screen.
Foto. Profimedia
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Un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Cincu, judeţul Braşov, este anchetat pentru ameninţare, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi patru infracţiuni de violenţă în familie, după ce a transmis live pe TikTok cum îşi bate familia. Pe concubina sa, vizibil însărcinată, a lovit-o punându-i o macetă la gât. Victime i-au căzut şi cei trei copii ai cuplului, o adolescentă de 14 ani şi doi băieţi de 8 şi 9 ani.

Transmisiunea care a îngrozit internetul a avut loc săptămâna aceasta, când braşoveanul în vârstă de 42 de ani s-a îmbătat şi şi-a luat la bătaie concubina, în vârstă de 30 de ani, dar şi pe cei trei copii ai lor.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că la data de 04.11.2026, în jurul orei 17:00, în timp ce se afla la locuinţa din satul Cincu, judeţul Braşov, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul C.I.P. ar fi lovit-o cu palmele, cu pumnii în zona abdomenului şi ar fi tras-o de păr pe concubina sa G.I., persoană cu sarcină vizibilă. De asemenea, inculpatul ar fi ameninţat-o cu o macetă confecţionată din fier, în sensul că ar fi îndreptat această macetă înspre persoana vătămată şi i-ar fi poziţionat-o pe partea stângă la nivelul gâtului. Ulterior, inculpatul ar fi lovit-o cu palmele şi ar fi tras-o de păr pe fiica sa C.I.A., minoră în vârstă de 14 ani. Acelaşi inculpat i-ar fi apucat cu ambele mâini pe cei doi fii ai săi, G.A., minor în vârstă de 8 ani, şi G.P.N., minor în vârstă de 9 ani, pe care i-ar fi ridicat de la sol, după care i-ar fi aruncat pe un pat şi i-ar fi lovit cu palmele, cauzându-le leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale”, au stabilit procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Aceştia notează că o parte din aceste agresiuni au fost transmise live prin intermediul aplicaţiei TikTok. Numeroşi utilizatori ai reţelei sociale, indignaţi şi îngrijoraţi de soarta femeii şi a celor patru copii, au sunat la 112.

Agresorul a fost reţinut şi apoi arestat preventiv prin decizie a Judecătoriei Braşov, el fiind inculpat pentru patru infracţiuni de violenţă în familie, precum şi pentru ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Editor : A.P.

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