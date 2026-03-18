Circulaţia rutieră este blocată, miercuri, pe Autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, după ce un camion s-a răsturnat pe ambele sensuri de deplasare, în urma exploziei unui cauciuc, a anunțat Centrul Infotrafic.

„Pe autostrada A 3 București – Ploiești, la kilometrul 35, în zona localității Gruiu, județul Ilfov, s-a produs o explozie asupra unei anvelope a unui autocamion (fără încărcătură), care se deplasa în direcția către Ploiești”, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

În urma evenimentului camionul s-a răsturnat pe carosabil, afectând ambele sensuri de mers. Circulația rutieră este restricționată pe benzile 1 și 2 ale direcției către Ploiești și pe banda 2 a sensului către București, mai precizează autoritățile.

