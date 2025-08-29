Live TV

Un consilier local, care a anunțat că, „din solidaritate”, renunţă la indemnizaţia sa, a omis să spună că are poprire pe bani

Data publicării:
alba lucian
Un consilier local, care a anunțat că, „din solidaritate”, renunţă la indemnizaţia sa, a omis să spună că are poprire pe bani. Foto: Facebook/Alba Lucian

Lucian Alba, consilier local în oraşul Aiud, judeţul Alba, care în luna iulie anunţa că, „din solidaritate”, renunţă la indemnizaţia de ales local, a omis să spună că are o poprire pe banii donaţi. Informaţia a fost făcută publică vineri, de jurnaliştii locali de la Ziarul Unirea, cărora alesul le-a explicat că decizia instanţei de a pune poprire pe indemnizaţia sa a fost instituită eronat şi în scurt timp va fi ridicată oficial.

În 22 iulie, Lucian Alba, consilier local din partea PNL în Consiliul Local al oraşului Aiud, anunţa că, în contextul măsurilor anunţate de premierul Ilie Bolojan şi care vizează reducerea cheltuielilor bugetare, renunţă la indemnizaţia sa de ales local, scrie News.ro.

„Măsurile lui Bolojan nu sunt populare, dar sunt necesare. Ele înseamnă bani mai bine folosiţi, respect pentru contribuabil şi un mediu mai prietenos pentru antreprenori şi investitori. În acest context, am luat o decizie simplă, dar cu semnificaţie: renunţ la indemnizaţia lunară de consilier. Nu vreau să fiu parte dintr-un sistem care oferă beneficii fără responsabilitate. O fac ca semn de respect pentru cei care muncesc cinstit zi de zi, la fel ca mine, şi pentru că vreau să dau un semnal clar: nu sunt aici pentru beneficii, ci pentru schimbare. Cred în solidaritate. Cred că fiecare gest, oricât de mic, contează. Şi că exemplul personal e cel mai puternic mesaj. România are nevoie de oameni care nu se tem să piardă un privilegiu pentru a câştiga respect”, scria Lucian Alba pe Facebook, mesajul său fiind preluat masiv în mediul online.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


Jurnaliştii de la ziarulunirea.ro au descoperit că indemnizaţia la care consilierul susţinea că renunţă este, în realitate, grevată de popriri, iar acest lucru se întâmpla cu mai multe luni înainte de anunţul alesului local.

Conform jurnaliştilor locali, în 25 februarie, Judecătoria Aiud a încuviinţat executarea silită împotriva lui Lucian Alba pentru o datorie de aproximativ 100.000 lei a uneia din firmele pe care le are şi pentru care a garantat personal printr-un contract de fidejusiune.

„Potrivit acestei încheieri de încuviinţare a executării silite, consilierul are poprire pe venituri, ca urmare a unui credit restant contractat de firma sa, Alba Line Spedition SRL pentru care a garantat şi personal. Poprirea, încuviinţată de Judecătoria Aiud şi trimisă Primăriei municipiului Aiud de către un executor judecătoresc din Sibiu, prevede ca o treime din venitul lunar al consilierului local să fie virată direct către Alpha Bank România, până la achitarea unei sume totale de aproape 100.000 lei, reprezentând credit restant, dobânzi şi cheltuieli de executare”, dezvăluie Ziarul Unirea.

Lucian Alba a explicat jurnaliştilor de la această publicaţie că ar fi vorba despre o eroare.

„Poprirea aplicată pe persoana mea fizică a fost instituită eronat şi urmează a fi corectată prin procedurile legale deja în curs. În cel mai scurt timp măsura va fi ridicată oficial. Momentan, doar două treimi vor rămâne în bugetul local”, a afirmat Lucian Alba, conform sursei citate.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvern
1
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
2
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
3
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
4
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
Experiența unei românce stabilită de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
5
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de...
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
Digi Sport
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
amara
Explozie puternică în Ialomița, după ce muncitorii care făceau...
bogdan ivan
Bogdan Ivan, răspuns pentru Radu Miruță după acuzațiile privind...
Bogdan Ivan.
Cum se explică facturile duble la curent. Ivan: România importă la...
Ekrem Imamoglu
Primarii europeni și balcanici, printre care și Dominic Fritz, au...
Ultimele știri
Ministrul Bogdan Ivan: „Există dezmăţ din banii publici în foarte multe companii de stat. Măsurile erau necesare”
Reacție furioasă a Giorgiei Meloni, după ce poze trucate cu ea au apărut pe un site pentru adulți: „Sunt dezgustată”
Zelenski respinge propunerea pentru o zonă-tampon cu Rusia: „Nu reflectă realitățile războiului modern”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Indemnizația de șomaj 2025. Foto Getty Images
Ce valoare are indemnizația de șomaj în 2025 și pentru cât timp se acordă. Din august se reține CASS lunar
Indemnizația de concediu pentru creșterea copilului după plata CASS. Foto Getty Images
Cum se calculează indemnizația de concediu pentru creșterea copilului după plata CASS. Se reține la sursă contribuția de 10%
RA-APPS sigla
Indemnizație de aproape 1 milion de euro, propusă pentru directorul RA-APPS. Explicația șefului regiei: „O greșeală de redactare”
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Cum a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă îşi taie indemnizaţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor
ilie bolojan face declaratii
Răspunsul lui Bolojan pentru Paula, o gravidă cu trei joburi, nemulțumită de reducerea indemnizației: exemplul Germaniei
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat...
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după...
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Actor cu experiență, comentariu tăios despre Jennifer Lopez. Fostul coleg de platou al actriței nu a...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Ministrul Muncii a promis că va crește, azi, 1.500.000 pensii. Cum au fost păcăliți pensionarii
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie