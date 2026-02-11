Live TV

Video Un consilier local de la PNL bea dintr-o cutie de bere în timpul unei ședințe online a primăriei. Reacția edilului

Data actualizării: Data publicării:
Călin Constantin Man, consilier local de la PNL în comuna Toplița
Călin Constantin Man, consilier local de la PNL în comuna Toplița. Foto: Captură video Digi24
Reacția primarului din Toplița

Călin Constantin Man, consilier local de la PNL în comuna Toplița, din județul Harghita, pare că a consumat alcool în timpul unei ședințe de consiliu, când se adoptau decizii pentru cetățenii care l-au trimis acolo. El a savurat relaxat din doza de bere de lângă el, în timp ce proiectele erau supuse la vot.

Discuțiile s-au desfășurat online, prin Zoom, iar consilierul PNL nu pare să fie la primărie.

În imagini se vede cum Călin Constantin Man bea dintr-o doză de bere, chiar în timpul ședinței de consiliu. 

Jurnaliștii Digi24 au încercat să îl contacteze, dar acesta nu a răspuns la telefon.

Reacția primarului din Toplița

Sebastian Buzilă, primarul comunei Toplița, a declarat pentru Digi24 că urmează să discute problema într-o viitoare întâlnire cu consilierii.

„A fost o ședință online, consilierii au intrat unii de acasa, și eu am văzut niște imagini ulterior. Se pare că a băut o bere, nu știu sigur, cu alcool, fără alcool, dintr-o doză se bea o bere. O să am o întâlnire cu consilierii și o să discutam și problema asta”, a spus edilul. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

