Un contabil care lucra pentru două școli din Sectorul 5 al Capitalei este acuzat de procurori că și-a însușit ilegal 1.200.000 de lei din fondurile celor două unități de învățământ în perioada 2019 - 2025. Anchetatorii au efectuat joi trei percheziții domiciliare în acest caz, contabilul fiind acuzat de delapidare în formă continuată. Acțiunea face parte din operațiunea Jupiter aflată în a patra zi de desfășurare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, joi, 6 noiembrie, „în cadrul operațiunii Jupiter 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, organele de poliție din cadrul D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza Municipiului București, într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de delapidare în formă continuată”.

Procurorii spun că, „în calitate de contabil al unei școli publice din Sectorul 5, București, suspectul B.A., în perioada 2019-2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 219 viramente bancare în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unității școlare în conturile sale personale, însușindu-și astfel pe nedrept suma respectivă. Totodată, în calitate de contabil al unei alte școli publice din Sectorul 5, București, suspectul B.A., în perioada 2021-2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 24 viramente bancare în valoare de aproximativ 200.000 lei din contul unității școlare în conturile sale personale, însușindu-și astfel pe nedrept suma respectivă”.

Cele trei percheziții fac parte din operațiunea Jupiter, care continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.

