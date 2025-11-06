Live TV

Video Un contabil a furat 1.200.000 de lei de la două școli din Sectorul 5, pentru care lucra: procurorii au efectuat joi trei percheziții

Data actualizării: Data publicării:
delapidare

Un contabil care lucra pentru două școli din Sectorul 5 al Capitalei este acuzat de procurori că și-a însușit ilegal 1.200.000 de lei din fondurile celor două unități de învățământ în perioada 2019 - 2025. Anchetatorii au efectuat joi trei percheziții domiciliare în acest caz, contabilul fiind acuzat de delapidare în formă continuată. Acțiunea face parte din operațiunea Jupiter aflată în a patra zi de desfășurare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București,  joi, 6 noiembrie, „în cadrul operațiunii Jupiter 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, organele de poliție din cadrul D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza Municipiului București, într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de delapidare în formă continuată”.

Procurorii spun că, „în calitate de contabil al unei școli publice din Sectorul 5, București, suspectul B.A., în perioada 2019-2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 219 viramente bancare în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unității școlare în conturile sale personale, însușindu-și astfel pe nedrept suma respectivă. Totodată, în calitate de contabil al unei alte școli publice din Sectorul 5, București, suspectul B.A., în perioada 2021-2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 24 viramente bancare în valoare de aproximativ 200.000 lei din contul unității școlare în conturile sale personale, însușindu-și astfel pe nedrept suma respectivă”.

Cele trei percheziții fac parte din operațiunea Jupiter, care continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după...
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
Russia's First Military UAV Factory, Dubna, Russia - 02 Feb 2022
Rușii au copiat celebra dronă americană „Reaper”. Surpriza apare însă...
contor energie electrica
Opt percheziții au loc la Tinmar Energy, companie din domeniul...
Ultimele știri
Furie la Berlin după ce un dirijor german a primit un premiu din partea lui Vladimir Putin, la Moscova
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski
Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină finanțare prin Programul Start UP Nation cu acte false
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politisti inarmati la perchezitii
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei
561080148-1288879786603334-7483966386588729698-n
Operaţiunea Jupiter: Percheziţii în Bihor şi Cluj într-un dosar de evaziune fiscală și comerț ilegal cu motorină. Cât este prejudiciul
girofarul unei masini de politie
Un edil din Cluj a fost reținut după ce a plecat acasă cu un televizor și un laptop plătite din banii primăriei
Screenshot 2025-11-05 082203
Operațiunea JUPITER, în a treia zi: 267 de percheziții care vizează 118 persoane pentru infracțiuni economico-financiare
medic-stetoscop
Fișe medicale din pix pentru lucru la înălțime, eliberate de mai multe cadre medicale din Craiova. Percheziții în Dolj, Olt și Sibiu
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a simțit Meghan Markle pe platourile de filmare. Actrița revine la actorie după 8 ani: „Se vedea că i-a...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Produsul viral de la Lidl pe care toată lumea vrea să îl încerce. Costă doar 10 lei şi este gata de mâncat în...
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Jon Bon Jovi, fascinat de nepoțică. Celebrul rocker se bucură din plin de rolul de bunic: „M-am îndrăgostit...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”