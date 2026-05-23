Un copac uriaș s-a prăbușit sâmbătă în centrul Bucureștiului, în parcul Kiseleff. Arborele a căzut peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Poliția este fața locului și a deschis o anchetă.

Reprezentanți ai Administrației Domeniului Public au venit sâmbătă în parcul Kiseleff să toaleteze zona, după ce un copac a căzut peste o alee.

Incidentul a avut loc în jurul orei 10.30 și, din fericire, în momentul în care copacul a căzut, nu se afla nimeni pe aleea respectivă și nimeni nu a fost rănit.

Imediat după căderea copacului, la fața locului au venit Poliția și Jandarmeria care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident.

