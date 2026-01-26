Live TV

Un tânăr a murit după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc din Oradea

Un tânăr a murit luni dimineaţă după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc cu nouă etaje din Oradea

ACTUALIZARE 09:35: „La data de 26 ianuarie a.c., la ora 07.50, poliţiştii orădeni au fost sesizaţi, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor prin S.N.U.A.U. 112, că o persoană ar fi căzut de la înălţime, de pe terasa acoperişului unui bloc de locuinţe, cu 9 etaje, de pe strada Eforie din municipiul Oradea, judeţul Bihor. La faţa locului s-au deplasat, de îndată, poliţiştii de ordine publică orădeni, cei ai Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea şi specialişti criminalişti”, transmite IPJ Bihor.

Din primele investigaţii, este vorba despre un tânăr, poliţiştii efectuând în prezent cercetări pentru identificarea acestuia.

„Din nefericire, personalul medical a constatat decesul persoanei, la faţa locului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că persoana ar fi fost victima vreunei infracţiuni. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea cauzei şi împrejurărilor producerii nefericitului eveniment”, precizează sursa citată.

Știrea inițială.

În jurul orei 07:50, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU Bihor cu privire la faptul că un minor a căzut de la înălţime, lângă un bloc de locuinţe cu 8 etaje de pe strada Eforiei din municipiul Oradea.

La adresa indicată s-au deplasat de urgenţă, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Oradea.

Medicul SMURD ajuns la faţa locului a declarat decesului minorului, care avea leziuni incompatibile cu viaţa, a transmis ISU Bihor.

