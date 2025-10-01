Live TV

Un copil de 11 ani a murit după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și cele două surori au fost transportate la spital

ambulanta
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Cele două surori și mama au fost transportate la spital.

Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama minorului şi două fete de 14, respectiv 16 ani, care prezentau simptome digestive, au fost transportate la spital.

Conform datelor furnizate de autorităţi, se suspectează că în acest caz ar fi vorba despre o intoxicaţie cu ciuperci.

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, au fost alocate resursele necesare şi a fost informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

"Un băiat de 11 ani a fost găsit în stop cardio-respirator de echipajul B2 solicitat, ulterior fiind trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, care a declarat decesul copilului. Din aceeaşi familie sunt preluate încă două fete de 14 şi 16 ani cu greţuri şi vărsături, care au fost transportate la secţia de Pediatrie a Spitalului 'Elena Beldiman' Bârlad. Şi mama minorilor a fost transportată la spitalul din Bârlad şi se află la Compartimentul de Primiri Urgenţe", a declarat, miercuri, prefectul Eduard Popica, citat de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui, Daniel Ungureanu, a precizat că cele trei persoane care au ajuns la spital sunt stabile hemodinamic şi respirator.

"Autorităţile locale şi centrale au fost alertate după ce un copil de sex masculin a decedat la domiciliu, iar două minore în vârstă de 14 şi 16 ani, împreună cu mama lor în vârstă de 32 de ani, au fost transportate la Spitalul Municipal Bârlad prezentând manifestări clinice digestive precum şi somnolenţă de peste 24 de ore'', a arătat acesta.

Apelul la 112 a fost făcut pentru copilul de 11 ani, a mai spus Daniel Ungureanu.

''Primul echipaj ajuns la caz a început manevrele de resuscitare şi a alertat dispeceratul de existenţa şi celorlalte persoane afectate. La caz au intervenit trei ambulanţe SAJ B2 din Murgeni şi Bârlad, precum şi o ambulanţă ISU C1 cu medic de la Vaslui. Copilul nu a răspuns la manevrele de resuscitare efectuate, fiind ulterior declarat decedat de medic. Celelalte trei persoane sunt stabile hemodinamic şi respirator. Au fost anunţate Direcţia de Sănătate Publică Vaslui şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă", a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

