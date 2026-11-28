Un copil în vârstă de trei ani a decedat, sâmbătă, în urma unui incendiu izbucnit la o casă din oraşul Tismana.

„În această seară, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tismana au fost sesizaţi cu privire la producerea unui incendiu la o locuinţă de pe raza localităţii. Din nefericire, în urma incendiului, a fost constatat decesul unui copil în vârstă de 3 ani”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.

La faţa locului se află poliţişti şi pompieri, care acţionează pentru gestionarea situaţiei.

Conform sursei citate, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incendiul.

Editor : A.P.