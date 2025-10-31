Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul

Un cuplu din județul Gorj este cercetat pentru trafic de minori, după ce și-ar fi vândut bebelușul de trei săptămâni unui bărbat în schimbul sumei de 7.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unui autoturism. Copilul a fost găsit de polițiști la locuința cumpărătorului, un bărbat de 47 de ani, care ar fi fost trecut în fals ca tată în certificatul de naștere și ar fi încercat să obțină pașaport pentru a-l scoate din țară, potrivit Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ, Miruna Prejbeanu, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Gorj, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracţională a celor trei persoane, în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual, mărturie mincinoasă şi instigare la trafic de minori.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, începând cu vara anului 2024, un bărbat de 21 de ani, cercetat în cauză, ar fi transportat şi adăpostit în diverse locaţii o femeie de 18 ani, cu care se afla într-o relaţie de concubinaj de aproximativ trei ani, obligând-o să practice prostituţia în folosul său material. Ulterior, în cursul lunii august 2025, acelaşi bărbat ar fi determinat-o pe femeie să îl transfere pe fiul lor minor, de trei săptămâni, către un alt bărbat, de 47 de ani, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Femeia ar fi declarat, în fals, la oficiul stării civile, că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatul de naştere al minorului. Suma de bani obţinută ar fi fost utilizată de cei doi concubini pentru achiziţionarea unui autoturism”, a menţionat sursa citată.

La sfârşitul lunii august, în urma unei înţelegeri prealabile cu cei doi concubini, bărbatul de 47 de ani s-ar fi deplasat în judeţul Cluj, la o societate notarială, unde ar fi declarat, în fals, că este tatăl copilului şi ar fi fost împuternicit de mama naturală să depună actele necesare pentru întocmirea paşaportului minorului şi scoaterea acestuia din ţară.

În acest context, el ar fi obţinut două procuri notariale pe care, în luna septembrie 2025, le-ar fi prezentat la Instituţia Prefectului Gorj – Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte, unde, pe baza lor şi a unui formular completat cu date nereale, i-ar fi fost eliberat un paşaport simplu pentru minor.

În urma percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa bărbatului de 47 de ani, poliţiştii au găsit copilul, care a fost preluat în regim de urgenţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj.

De asemenea, au fost descoperite şi ridicate mai multe documente, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă relevante pentru cauză. În plus, au fost găsite şi ridicate 600 de sticle de alcool fără timbru.

Joi, procurorii DIICOT Gorj au dispus reţinerea bărbatului de 47 de ani. În cauză, a fost formulată propunerea de arestare preventivă în lipsă a celor doi concubini.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, al jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Tudor Vladimirescu” Gorj şi al Grupării de Jandarmi Mobilă „Ştefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.

