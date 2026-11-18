Un cutremur de magnitude 5,7 a avut loc miercuri, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor transmise de site-ul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Centrul seismologic euro-mediteranean a afișat magnitudinea ca fiind 5,3. Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că, deocamdată, nu au existat apeluri la 112 referitor la victime sau eventuale pagube cauzate de mișcarea telurică.

HARTĂ interactivă: unde a avut loc cutremurul

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Adâncimea la care a avut loc seismul a fost revizuită

ACTUALIZARE 03:35 INFP.ro a revizuit adâncimea la care a avut loc seismul, la 120 de kilometri. Datele publicate pe site arată că seismul a avut intensitatea VI, iar epicentrul a fost la 48km S de Focșani, 61km S de Buzău, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 74km E de Brașov, 90km NE de Ploiești.

INFP stabilește magnitudinea la 5,7

ACTUALIZARE 03:23 Site-ul Institutului Național De Cercretare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului indică magnitudinea cutremurului ca fiind de 5,7. Seismul a avut loc la o adâncime de 107,1 kilometri.

„În ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 02:48:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur semnificativ cu magnitudinea (EWS) M 5.7, la adâncimea de 107.1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km E de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 66km S de Focsani, 84km S de Buzau, 92km S de Bacau”, potrivit anunțului publicat pe INFP.ro.

Nu sunt înregistrate apelui la 112, anunță DSU

ACTUALIZARE 03:20 „În ziua de 18.11.2026 la ora 02:48 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA un cutremur cu magnitudinea ml 5.6, la adâncimea de 140 km”, informează Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Până la acest moment, nu au fost înregistrate apeluri la 112, precizează instituţia.

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Conform unei scurte statistici transmise de News.ro, în 31 august, în zona Vrancea au avut loc cinci cutremure, cu magnitudini între 3,4 şi 2.

În 1 septembrie s-au produs încă două cu magnitudini de 3,3 şi 3.

În 6 septembrie, a avut loc un cutrremur cu mahnitudine 4,1.

Anterior, cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,8, a fost cutremurul înregistrat în data de 19 octombrie, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea.

Știrea inițială.

Centrul seismologic european anunță magnitudinea la 5,3

Potrivit Centrului Seismologic Euro-mediteranean., cutremurul a avut o magnitudine de 5,3 și a avut loc la o adâncime de 140 de kilometri, iar epicentrul a fost la 65 de kilometri nord nord-vest de Buzău și 13 km vest sud-vest de Nereju.

La momentul publicării acestei știri, site-ul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului nu este accesibil.

Seismul s-a resimțit și în București. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucureșlti - Ilfov a publicat un mesaj pe pagina de Facebook.

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Cronologie

Mai multe seisme cu magnitudinea peste 4 s-au produs în România, în perioada 2025-2026, scrie Agerpres.

2026

19 octombrie - Un seism cu magnitudinea 4,8 şi adâncimea de 76,5 km s-a produs în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la ora locală 11:52 în judeţul Buzău.

- Un seism cu magnitudinea 4,8 şi adâncimea de 76,5 km s-a produs în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la ora locală 11:52 în judeţul Buzău. 6 septembrie - Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la ora 7:04, la adâncimea de 149,6 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km est de Braşov, 61 km sud de Buzău, 65 km sud de Focşani şi 75 km nord de Ploieşti.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la ora 7:04, la adâncimea de 149,6 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km est de Braşov, 61 km sud de Buzău, 65 km sud de Focşani şi 75 km nord de Ploieşti. 25 august - Un seism cu magnitudinea 4,4 grade pe Richter s-a produs ora 4:56, în judeţul Buzău, la adâncimea de 145,2 km, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km sud de Focşani, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 62 km sud de Buzău, 65 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti.

- Un seism cu magnitudinea 4,4 grade pe Richter s-a produs ora 4:56, în judeţul Buzău, la adâncimea de 145,2 km, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km sud de Focşani, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 62 km sud de Buzău, 65 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti. 11 august - Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs la ora 20:21, în judeţul Buzău, la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km est de Braşov, 62 km sud de Buzău, 66 km sud de Focşani şi 76 km nord de Ploieşti.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs la ora 20:21, în judeţul Buzău, la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km est de Braşov, 62 km sud de Buzău, 66 km sud de Focşani şi 76 km nord de Ploieşti. 26 februarie - Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs la ora 19:21, în zona seismică Vrancea (judeţul Vrancea), la adâncimea de 106,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 35 km vest de Focşani, 70 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu-Gheorghe, 88 km sud-vest de Bârlad, 88 km sud de Bacău şi 89 km est de Braşov.

2025

25 octombrie - În zona seismică Vrancea s-au produs două cutremure, în mai puţin de o oră, ambele având magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter. Primul seism s-a produs la ora 04:19, la o adâncime de 129,2 km, iar al doilea a avut loc la ora 05:11, la o adâncime de 126,7 km. Ambele au avut loc în apropierea oraşelor Focşani, Buzău, Sfântu-Gheorghe.

- În zona seismică Vrancea s-au produs două cutremure, în mai puţin de o oră, ambele având magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter. Primul seism s-a produs la ora 04:19, la o adâncime de 129,2 km, iar al doilea a avut loc la ora 05:11, la o adâncime de 126,7 km. Ambele au avut loc în apropierea oraşelor Focşani, Buzău, Sfântu-Gheorghe. 22 octombrie - Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs la ora 10:23 în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 89,9 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 39 km vest de Focşani, 72 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km nord de Buzău.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs la ora 10:23 în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 89,9 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 39 km vest de Focşani, 72 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km nord de Buzău. 15 octombrie - Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs la ora 7:57, în judeţul Satu Mare. Seismul a avut loc la adâncimea de 3,1 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 16 km est de Satu Mare, 39 km vest de Baia Mare, 65 km nord de Zalău.

- Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs la ora 7:57, în judeţul Satu Mare. Seismul a avut loc la adâncimea de 3,1 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 16 km est de Satu Mare, 39 km vest de Baia Mare, 65 km nord de Zalău. 22 august - Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs la 22 august 2025, la ora 14:18, în judeţul Gorj. Seismul a avut loc la adâncimea de 15 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 16 km nord-vest de Târgu Jiu, 67 km sud de Hunedoara, 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva, 93 km vest de Râmnicu Vâlcea.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs la 22 august 2025, la ora 14:18, în judeţul Gorj. Seismul a avut loc la adâncimea de 15 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 16 km nord-vest de Târgu Jiu, 67 km sud de Hunedoara, 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva, 93 km vest de Râmnicu Vâlcea. 11 mai - Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade s-a produs, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade s-a produs, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. 24 martie - Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, la ora 10:14, în judeţul Vrancea, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri vest de Focşani, 72 km nord de Buzău, 72 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km sud de Bacău, 87 km est de Braşov, 88 km sud-vest de Bârlad.

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, la ora 10:14, în judeţul Vrancea, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri vest de Focşani, 72 km nord de Buzău, 72 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km sud de Bacău, 87 km est de Braşov, 88 km sud-vest de Bârlad. 13 februarie - Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs, la ora 22:44, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 119,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km nord-vest de Buzău, 61 km est de Braşov, 63 km vest de Focşani şi 77 km nord de Ploieşti.

Editor : B.E.