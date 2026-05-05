Un deţinut condamnat la 11 ani de închisoare a evadat de la Penitenciarul Craiova. Poliția cere ajutor pentru găsirea lui

Un deţinut condamnat la 11 ani de închisoare a evadat de la Penitenciarul Craiova.

Un deţinut condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol a evadat de la Penitenciarul Craiova după ce a plecat de la punct de lucru şi nu a mai fost găsit.

”Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost sesizaţi de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deţinutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoare de 11 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de viol, aflat la punctul de lucru de pe strada Corneliu Coposu, a plecat într-o direcţie necunoscută şi nu a mai fost găsit”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Bărbatul are o înălţime de 1,65 m, constituţie atletică, este ras în cap, are ochii căprui şi barbă lungă.

La momentul evadării bărbatul era îmbrăcat într-un trening de culoare neagră şi avea o şapcă pe cap.
Poliţiştii fac un apel la cetăţeni şi îi roagă ca, în cazul în care au informaţii cu privire la deţinutul evadat, să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

