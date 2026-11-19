Un bărbat din Buzău a fost la un pas să piardă 11.000 de euro și 8.000 de lei, după ce a fost contactat de persoane care pretindeau că sunt ofițeri ai Serviciului Român de Informații (SRI). Suspecții au folosit inclusiv imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-l convinge să își transfere economiile într-un presupus cont securizat. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 37 de ani, a fost prins în flagrant de polițiști și arestat preventiv pentru 30 de zile.

Imagini generate cu inteligența artificială, folosite pentru a câștiga încrederea victimei

Victima, un bărbat de 48 de ani din Buzău, a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept ofițeri SRI și care i-au spus că ar fi fost ținta unei fraude. Sub pretextul că îi protejează economiile, suspecții au încercat să îl convingă să depună banii într-un așa-zis cont securizat.

Pentru a face înșelătoria cât mai credibilă, suspecții au apelat la tehnologia inteligenței artificiale. Aceștia au efectuat apeluri video în care au integrat imagini generate cu ajutorul AI, iar unul dintre interlocutori ar fi apărut chiar îmbrăcat în uniformă, pentru a întări impresia că reprezintă o instituție a statului.

Bărbatului i s-a cerut să predea suma de 11.000 de euro și 8.000 de lei, bani care ar fi urmat să fie depuși într-un presupus cont securizat.

Un cetățean ucrainean, prins în flagrant și arestat preventiv

Bărbatul de 48 de ani a devenit suspicios și a alertat poliția, iar oamenii legii au organizat o acțiune de prindere în flagrant.

În momentul în care un presupus curier s-a prezentat într-un spațiu public din municipiul Buzău pentru a ridica pachetul cu bani, polițiștii au intervenit și l-au imobilizat.

Suspectul este un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani, care a fost ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Acesta este cercetat pentru complicitate la tentativă de înșelăciune, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de fraudă.

Editor : Ș.A.