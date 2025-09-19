Live TV

Un fost complice al lui Emil Gânj, urmărit internațional pentru că a condus fără permis, va fi adus în ţară

barbat arestat
Foto. Shutterstock

Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat, vineri, că urmează să fie adus în ţară un bărbat de 34 de ani din judeţul Mureş, urmărit internaţional după ce a fost condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis. În trecut, el a fost condamnat pentru un omor comis împreună cu Emil Gânj, bărbatul care şi-a ucis iubita şi i-a incendiat casa, precizează IGPR.

„Astăzi, 19 septembrie 2025, Poliţia Română va aduce în ţară un bărbat, de 34 de ani, din Mureş, urmărit la nivel internaţional, în vederea executării pedepsei cu închisoarea. Acesta era urmărit pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier, fiind condamnat la 2 ani şi 1.433 de zile de către Judecătoria Luduş, respectiv influenţarea declaraţiilor, fiind condamnat de către aceeaşi instanţă la 1 an, 4 luni şi 1.433 de zile. Bărbatul va fi adus din Germania şi urmează să fie introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

Reamintim că, în cadrul activităţilor derulate de Poliţia Română, pentru depistarea lui Gânj Emil, au fost obţinute date şi informaţii care au dus la localizarea bărbatului respectiv, în Germania (...). Cel în cauză a fost condamnat în trecut pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor, săvârşită în anul 2011 împreună cu urmăritul Gânj Emil”, a arătat IGPR, într-un comunicat de presă.

În urma cooperării dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, a precizat IGPR, bărbatul a fost prins, la data de 22 august 2025, în oraşul german Karlsruhe.

„Autorităţile române au fost sprijinite în vederea localizării şi arestării persoanei de către BKA-Oficiul Federal de poliţie judiciară (Direcţia de Persoane Urmărite şi Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) şi de Parchetul Wiesbaden. Acesta era urmărit internaţional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduş. În fapt, în perioada 02.09.2020 - 27.09.2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în judeţul Mureş, fără a deţine permis de conducere.

A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 1.433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat). Totodată, în ziua de 17.07.2024, a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea a două fapte de influenţarea declaraţiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureş, a ameninţat doi martori care au fost audiaţi în dosarul în care era cercetat pentru infracţiunea de conducere fără permis”, a precizat IGPR.

În data de 8 iulie, în jurul orei 8:45, Poliţia a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, de 46 de ani, că i-a fost incendiată locuinţa, din Miheşu de Câmpie şi că este posibil ca fiica ei să se afle înăuntru, fapt confirmat de anchetatori.

Persoana bănuită de comiterea faptei, Gânj Emil, în vârstă de 37 de ani, din judeţul Mureş, care a mai fost condamnat pentru omor calificat, fiind eliberat din penitenciar, în cursul anului 2020, a fost dat în urmărire.

