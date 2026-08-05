Un fost consilier prezidențial este suspect într-un dosar DIICOT de pornografie infantilă: „Sunt acuzații absurde”

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu este suspect într-un dosar penal de pornografie infantilă instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Potrivit unui comunicat transmis de parchet, acesta ar fi deținut două poze în care fiica de 3 ani „apărea nud”, poze pe care le-ar fi trimis fostei partenere, mama copilului.

DIICOT a anunțat că pe parcursul zilei de 5 august procurorii au făcut o percheziție domiciliară într-un dosar de pornografie infantilă.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un suspect a realizat două fotografii unei minore (în vârstă de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale , pe care le-a deținut și stocat. Totodată, acesta a distribuit imaginile, în care minora apărea nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu mai locuia cu suspectul”, potrivit comunicatului DIICOT.

Fostul consilier prezidențial, Cătălin Avramescu, a confirmat pentru Adevărul că el este cel vizat de percheziții, însă susține că acuzațiile formulate de fosta parteneră sunt false și că vizează un conflict personal între cei doi.

„Era o discuție banală despre faptul că unul dintre copii refuza să poarte scutecul. Fotografiile au fost făcute în acest context și au fost prezentate drept dovezi pentru acuzații extrem de grave, ceea ce este complet fals. Mi se impută că aș fi făcut pornografie infantilă sau că mi-aș fi abuzat copiii. Sunt acuzații absurde. Oricine este părinte știe că există situații firești în viața de familie în care îți fotografiezi copilul sau îl ajuți la baie, fără să existe absolut nimic ilegal sau imoral”, a declarat Cătălin Avramescu pentru Adevărul.

Cătălin Avramescu a fost consilier prezidențial în timpul mandatului lui Traian Băsescu și fost ambasador.

Editor : M.G.