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Video Un fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Olimp. Dispozitivul ar avea încărcătură explozivă

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Drona Olimp
Foto: Captură video Digi24
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Un fragment de dronă a fost găsit, miercuri dimineaţă, pe plaja din Olimp. Accesul turiştilor în zonă a fost restricţionat.

ACTUALIZARE 10:18. Potrivit surselor Digi24, drona ar avea încărcătură explozivă. Cercetările continuă, sunt așteptați geniștii.

ACTUALIZARE 9:42 „Descoperirea a fost făcută la primele ore ale diminetii, când turiștii au ajuns la plajă”, relatează Iulia Stanciu, jurnalist Digi24. „Ei au observat în valurile mării o bucată dintr-o dronă, așa că au anunțat autoritățile. În acest moment, la fața locului au ajuns, în primul rând polițiștii, care au izolat zona”.

„Nimeni nu mai are voie să intre acolo și de asemenea, se așteaptă specialiștii care să vină și să cerceteze și să își de seama dacă vorbim despre încărcătură explozivă sau nu”.

„În acest moment accesul în acea zonă este interzis pentru a nu pune în viața turiștilor în pericol. În ultima săptămână aici, pe litoral a fost furtună pe mare. Valurile puternice au adus multe bucăți din resturi de dronă. Multe dintre ele au fost recuperate și, de asemenea, cele mai multe nu au avut încărcătură explozivă”.

ȘTIREA INIȚIALĂ Miercuri dimineaţă, fragmentul de dronă adus de valuri pe plaja din Olimp a fost observat de mai multe persoane, care au anunţat autorităţile.

La faţa locului s-au deplasat specialiştii care urmează să analizeze obiectul.

De asemenea, accesul turiştilor în zonă a fost restricţionat.

 

Editor : Sebastian Eduard

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