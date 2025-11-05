Live TV

Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani, pentru presupuse acte de indisciplină.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj au fost sesizaţi, prin plângere, de către două persoane cu privire la faptul că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învăţământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învăţătorul lor, un bărbat de 51 de ani. Din verificările efectuate a rezultat că minorele ar fi fost lovite cu palma în zona feţei, pe fondul unor presupuse acte de indisciplină, transmite Poliţia Timiş.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă.

În urma probatoriului administrat, faţă de bărbat, s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore în arestul poliţiei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
primar in calduri
3
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și...
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan, după discuțiile cu Mark Rutte: România își consolidează...
mark rutte si nicusor dan pe balcon la cotroceni
Mark Rutte: „România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar...
Ultimele știri
Trump amenință că se va „ocupa” de New York, după victoria lui Mamdani. „Nu vă faceți griji”
Ucraina trebuie să importe gaze printr-o conductă care trece prin România. Circa 40% din producția internă ar putea fi afectată
Accident mortal în Sectorul 6: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un tir pe bulevardul Iuliu Maniu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N13 INCENDIU SCOALA TM-TEL DIR_00935
Incendiu puternic la o școală din Timiș: 80 de persoane evacuate. Focul s-a extins la o casă din apropiere
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut un bărbat din Timiș și i-au dat foc au fost reţinuţi. Ce nu au putut stabili anchetatorii
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a atras sute de șoferi din vestul țării, acum anchetată de DNA
masina de politie
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce ar fi sustras 400 litri de motorină. Cercetări extinse după descoperirile de la percheziții
Portrait of woman with marks on face for plastic surgery
O femeie a fost reținută pentru că a pretins că este medic estetician şi a făcut intervenţii estetice mai multor clienți
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Când ai voie să foloseşti banda de urgenţă? Explicaţia din Codul Rutier
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”