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Un lider USR Dâmboviţa ar fi implicat în reţeaua care a încercat să trimită în Belarus un utilaj pentru echipamente militare

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perchezitii
Procurori DIICOT şi poliţişti au efectuat, miercuri, 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov
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Alexandru Munteanu, vicepreşedinte al USR Dâmboviţa, este implicat în reţeaua care a încercat să trimită către o firmă din Belarus, aflată sub sancţiunile UE, un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, care poate fi folosit la fabricarea de echipamente cu destinaţie militară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Procurori DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, miercuri, 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov într-o cauză având ca obiect investigarea unor infracţiuni privind încălcarea şi eludarea regimului sancţiunilor internaţionale instituite în Uniunea Europeană, precum şi comercializarea, transferarea şi exportul unor produse cu dublă utilizare.

Conform surselor, pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizaţi Evgenii Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuş, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Ţărucă, Gabriel Unguru şi Mihai Doroftei.

Concret, spun surse din anchetă, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, în calitate de administrator şi director general al World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu a coordonat şi a participat la operaţiunile de comercializare şi transfer a utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari, printre care societăţi paravan din Germania şi Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, respectiv KUZLITMASH OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BELAZ ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancţiuni la nivelul UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300).

În acest sens, împreună cu Evgenii Poliakov, Alexandru Munteanu a iniţiat operaţiunea de transfer a utilajului VL40 şi a continuat demersurile privind livrarea utilajului, deşi, anterior, autorităţile competente (Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv ca urmare a existenţei riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfăşurat activităţi comerciale şi tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea şi transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât şi pentru fabricarea unor echipamente cu destinaţie militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terţe, în condiţiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene", informează DIICOT într-un comunicat de presă.

Anchetatorii spun că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware şi software, precum şi prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.

"Din actele de urmărire penală rezultă, de asemenea, indicii privind utilizarea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăţi din state terţe, în scopul disimulării beneficiarului final şi al evitării aplicării regimului de control al exporturilor, precum şi existenţa unor demersuri pentru obţinerea unor autorizaţii de export, urmate de continuarea operaţiunilor în condiţiile respingerii acestora de către autorităţile competente. În cauză, prin ordonanţa din data de 29.09.2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 8 suspecţi, cu privire la săvârşirea, în diferite forme de participaţie, a infracţiunii prevăzute de art. 27 indice1, alin. (1) lit. e), raportat la alin. (5) şi alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008, privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale", precizează DIICOT.

Editor : A.P.

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