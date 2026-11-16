Anchetă deschisă după ce un cetățean srilankez a fost lovit de un bărbat care a încercat să îi fure bicicleta. Martorii au declarat că trei femei au fost cele care l-au salvat pe străinul care lucrează în București ca livrator.

Cetățeanul srilankez și-a lăsat bicicleta în fața unui magazin, informează jurnalistul Digi24 Teodora Chiuș.

A intrat pentru a-și face cumpărăturile, iar în timp ce se afla la casă, a observat că un individ i-a luat bicicleta. A ieșit repede din magazin și, cum se vede și în imaginile de pe camerele de supraveghere, și-a aruncat cumpărăturile și a încercat să îl oprească pe bărbat, fără succes, pentru că acesta a început să îl lovească.

Mai multe femei ar fi fost cele care l-ar fi salvat după ce au văzut cât de violent este individul cu cetățeanul srilankez. Ba chiar martorii au povestit pe rețelele de socializare că individul a făcut inclusiv comentarii rasiste la adresa lui.

Într-un final, un trecător a fost cel care a sărit în ajutorul femeilor pentru a-l potoli pe tâlhar, care, de altfel, a fugit fără să mai reușească să fure bicicleta.

A fost chemată poliția, a venit și un echipaj SMURD la fața locului, iar în scurt timp individul a fost prins de agenți, iar acum se află la secție.

Editor : Sebastian Eduard