Magazinele unui lanț de articole sportive care se retrage din România au fost devastate de clienți. Lichidările de stoc au venit cu reduceri mari, de până la 50% iar oamenii s-au călcat în picioare să prindă produsele pe care le doreau.

În schimb, marfa care nu le-a plăcut pur și simplu a fost aruncată pe jos, informează Digi24.

Haosul lăsat în urmă se vede într-un clip filmat după ora închiderii.

Magazinul pare că a fost vizitat de o tornadă care a arunca, a aruncat vraiște cutii de încălțăminte, haine și accesorii.

Hervis a închis operațiunile din România și Ungaria

Este vorba de Hervis, un retailer austriac care a anunțat din decembrie că își închide operațiunile din România și Ungaria și le transferă către grupul britanic Frasers, compania care controlează brandul Sports Direct.

Valoarea acordului nu a fost făcută publică, potrivit comunicatului oficial emis de Spar, compania care deține marca Hervis.

În baza înțelegerii, 49 de magazine Hervis din România și alte 29 din Ungaria, împreună cu angajații existenți, vor fi operate în viitor de Frasers Group.

Unitățile din Austria, Slovenia și Croația nu intră în această tranzacție și vor continua să funcționeze sub administrarea actuală.

Directorul general Hervis, Ulrich Hanfeld, a explicat motivul retragerii din cele două piețe: „Suntem pe drumul către un comerciant modern, axat pe sport, cu o strategie clară de sortiment. Piețele orientate spre modă din Ungaria și România s-au îndepărtat de activitatea noastră de bază. Prin vânzarea Hervis România și Hervis Ungaria ne concentrăm cu toată energia pe consolidarea profilului nostru în piețele noastre de bază: Austria, Slovenia și Croația.”

Editor : Sebastian Eduard