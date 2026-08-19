Un medic rezident a murit după ce s-a aruncat de la etaj, la Spitalul Universitar București

Un medic rezident s-a sinucis astăzi la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, informează instituţia medicală.

"Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti confirmă că miercuri, un medic rezident care desfăşura un stagiu de pregătire în cadrul unităţii noastre a decedat în urma unui act suicidar", anunţă Spitalul de Urgenţă.

Conducerea spitalului transmite condoleanţe familiei şi colegilor şi îşi exprimă regretul pentru această pierdere.

"Circumstanţele şi cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenţia autorităţilor competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii", arată sursa citată de Agerpres.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, medicul s-ar fi aruncat de la etaj.

Poliţia Capitalei precizează că victima este un bărbat de 28 de ani.

"La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţişti din cadrul subunităţii care au delimitat şi au asigurat zona. De asemenea, şi un echipaj de prim ajutor aflat în proximitate a intervenit pentru salvarea bărbatului. În pofida eforturilor depuse de medici, aceştia au declarat decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 28 de ani. În urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior. Cazul urmează să fie preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri", se mai arată în comunicatul transmis de Poliţie.

Trupul neînsufleţit urmează să fie transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru necropsie.

Persoanele care prezintă impulsuri suicidale sau familiile acestora pot apela TelVerde Antisuicid 0800801200 sau e-mail sos@antisuicid.ro.

Editor : A.P.