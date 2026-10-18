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Un medic trage un semnal de alarmă după ce o vulpe a fost văzută în Iași: „Acesta este un simptom clasic al rabiei”

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Vulpe
Foto: Profimedia
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O vulpe a fost văzută pe o stradă din zona Copou a municipiului Iaşi, medicii recomandând ca oamenii să evite să se apropie de animal, avertizând că pot apărea riscuri.

Medicii susţin că o „întâlnire” cu vulpea poate părea „inedită sau chiar simpatică”, dar spun că oamenii trebuie să fie vigilenţi.

„Imaginile recente cu o vulpe plimbându-se pe strada Văscăuţeanu din Copou ne-au atras tuturor atenţia în ultimele zile. Animalele sălbatice care ajung pe străzile oraşului nostru, oricât de paşnice ar părea, poartă riscuri reale pentru sănătatea noastră şi a copiilor noştri. Cel mai mare pericol în astfel de situaţii rămâne rabia”, a declarat duminică managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul Florin Roşu.

Medicul ieşean afirmă că este vorba de o boală infecţioasă virală cu efecte grave, dar că poate fi prevenită dacă se acţionează rapid.

„Nu ne dorim să generăm panică în cartierul Copou sau în oraş, ci doar să ne asigurăm că fiecare ieşean ştie exact cum să se protejeze”, a mai spus medicul ieşean.

Florin Roşu recomandă oamenilor să nu se apropie de animal, pentru că acesta se poate simţi încolţit sau speriat şi va ataca „pe neaşteptate”.

„Atenţie la blândeţea nefirească: Dacă vulpea pare neobişnuit de blândă şi nu fuge de oameni, acesta este un simptom clasic al rabiei, nu un semn de prietenie. Staţi departe! Nu îi lăsaţi mâncare şi asiguraţi-vă că pubelele de gunoi din curţi sau de la blocuri sunt bine închise. Dacă găsesc hrană uşor, aceste animale vor continua să revină printre noi, pierzându-şi instinctul natural de vânătoare”, a mai afirmat medicul ieşean Florin Roşu.

El spune că în situaţia în care o persoană este muşcată de vulpe, rana trebuie spălată imediat cu apă şi săpun din abundenţă timp de minimum 15 minute.

„Veniţi de urgenţă la Spitalul de Boli Infecţioase. Unitatea noastră are toate stocurile necesare de vaccin antirabic şi imunoglobulină. Schema modernă de vaccinare este gratuită, nedureroasă şi extrem de eficientă, dar trebuie începută în primele ore de la incident. Timpul salvează vieţi”, a adăugat medicul ieşean.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase le cere ieşenilor ca în situaţia în care văd vulpea să nu intervină singuri, ci să apeleze imediat la 112 pentru ca autorităţile să trimită urgent o echipă specializată.

Editor : Sebastian Eduard

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