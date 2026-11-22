Un poliţist de la Serviciul Rutier Timiş a fost lovit cu autoturismul de un şofer oprit în trafic, care a refuzat să se legitimeze în timpul controlului. Agentul de Poliţie a fost lovit în momentul în care a vrut să verifice numărul de înmatriculare al maşinii. Bărbatul aflat la volan a fugit de la locul incidentului, fiind identificat. Testele rapide cu aparatele din dotarea Poliţiei indică faptul că se afla sub influenţa alcoolului şi, posibil, a drogurilor. Autorul incidentului este cadru militar, ancheta derulându-se sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce poliţia instalase un filtru rutier în judeţul Timiş.

„La data de 22 noiembrie 2026, în jurul orei 01:40, poliţiştii Serviciului Rutier, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cadrul unei acţiuni de control şi supraveghere a traficului rutier, au instituit un filtru rutier pe raza localităţii Ianova, judeţul Timiş. Cu această ocazie, poliţiştii au oprit pentru control un autoturism, al cărui conducător auto a refuzat să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate. În momentul în care unul dintre poliţişti s-a deplasat în faţa autoturismului, pentru a observa numărul de înmatriculare şi a identifica vehiculul, conducătorul auto a pornit brusc de pe loc, acroşându-l pe poliţist”, infomează oficialii Poliţiei.

Poliţistul a mers la spital, pentru investigaţiilor de specialitate.

Bărbatul aflat la volan a fost identificat în localitatea Săcălaz. El este un bărbat de 28 de ani, iar la momentul la care a fost găsit era sub influenţa alcoolului şi a drogurilor, după cum arată testele rapide.

„În urma testării specifice bărbatul avea o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat , reieşind si indicii cu privire la posibila prezenţă a unor substanţelor psihoactive. Precizăm că rezultatul testării nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a eventualului consum de substanţe psihoactive”, au transmis oficialii Poliţiei.

Autoturismul pe care acesta îl conducea a fost găsit în comuna Remetea Mare.

„În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de părăsirea locului accidentului şi vătămare corporală din culpă”, subliniază sursa citată.

Editor : B.E.