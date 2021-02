Un militar din Târgoviște, care a intrat în flăcări pentru a salva de la moarte o vecină de 62 de ani, imobilizată la pat, va rămâne pentru totdeauna eroul femeii și al fiului acesteia. Laurențiu Iancu este soldat și se afla în timpul liber atunci când a văzut focul care cuprinsese apartamentul.

"Nu pot să te îmbrățișez. Îmi cer scuze că sunt cum sunt, dar tu ești eroul meu, al familiei mele. Nu există cuvinte, fapte sau un gest pe care aș putea vreodată să îl fac să arate mulțumirea pentru tot ce ai făcut", i-a spus fiul femeii militarului care a salvat-o pe femeie.

Doi oameni-unul îmbrăcat în uniformă și altul plin de funingine sunt legați pentru totdeauna de un eveniment care a avut loc într-o dimineață de februarie. Apartamentul lui Vlad Cernău a luat foc la sfârșitul săptămânii trecute, din cauza instalației electrice vechi, iar mama lui, a rămas blocată în casă. În ajutor i-a sărit soldatul Laurențiu Iancu.

"Ușa aici era deschisă, nu puteam vedea că ușa era deschisă, ci doar flacăra acolo, îmi arăta unde este incendiul (doamna unde era?) doamna reușise cumva să deschidă ușa și să ceară ajutorul vecinilor. Tot ceea ce am făcut am făcut cu ochii închiși și atunci am riscat pentru prima oară să nu mai țin mâna la gură și atunci a venit flacăra, mi-am ars un pic din păr și la un moment dat s-a prins cu mâna de gâtul meu și am tras-o cu o mână", povestește Laurențiu Iancu.

Femeia de 62 de ani este la Spitalul din Târgoviște în stare bună. Laurențiu își viziteză zilnic vecinul care încearcă să adune ce a rămas din incendiu.

Laurențiu Iancu și-a dorit să calce pe urmele tatălui pe care l-a pierdut când avea 6 ani

Când nu este eroul blocului, Laurențiu Iancu este operator radar la Batalionul 1 Rachete Sol-Aer Boteni. Militarul a vrut să meargă pe urmele tatălui lui, care din păcate nu l-a putut vedea la jurământ, când a absolvit cu cea mai mare notă.

"Totul a început când eu eram micuț, tatăl meu a decedat când eu aveam 6 ani și el a fost cadru militar, n-am apucat să-l cunosc foarte mult și după decesul mamei mele mi-am impus lucrul ăsta să merg și să îmi urmez cariera, nu eram foarte tânăr pentru cariera militară, aveam undeva la 28 de ani , am candidat cu copii, față de mine și m-am ambiționat și am reușit să intru", povestește soldatul.

Laurențiu spune că tocmai meseria pe care o iubește l-a ajutat să o salveze pe mama lui Vlad din incendiu: "Asta-i diferența dintre un civil și un militar, să intri un pic și responsabil în ceea ce faci, să ai un pic de pregătire".

Fapta lui Laurențiu nu i-a surprins deloc pe colegii de muncă.

Mădălin Suciu - locțiitor comandat Batalionul 1: "N-am fost deloc surprins pentru că din 2019 îl cunosc, din pct meu de vedere este un om de o calitate morală excepțională, întotdeauna în colectiv s-a purtat exemplar".

