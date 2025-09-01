Live TV

Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat preventiv

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, luni, că un bărbat este cercetat pentru comiterea infracţiunii de loviri sau alte violenţe.

”În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medical”, au afirmat procurorii, potrivit News.ro.

Ei au cerut arestarea preventivă a agresorului, considerând că acesta reprezintă un pericol pentru ordinea publică.

”În formularea propunerii de arestare preventivă procurorul de caz a avut în vedere criteriile obiective de apreciere a pericolului pentru ordinea publică, precizând că, inculpatul a comis fapta folosind un obiect contondent, lovind victima la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor. Ca urmare a loviturilor aplicate, s-a constatat că s-au produs leziuni pentru a căror vindecare vor fi necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale. Mai mult decât atât, potrivit inscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia”, au mai afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Ei au adăugat că bărbatul a dovedit prin modul de comitere a faptei că este o persoană extrem de agresivă.

”Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare şi-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă. În plus, trebuie punctat şi faptul că inculpatul a acţionat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată şi a lovit un cetăţean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconştient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale”, au mai precizat procurorii.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar magistraţii au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
În aceeaşi zi, un cetăţean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea. Şi în aceasc caz, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Săptămâna trecută, poliţistul Marian Godină a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: ”Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!". Godină susţinea că prin acest text Tanasă ”incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Parlamentarul AUR Dan Tanasă a venit cu o reacţie după agresarea livratorului străin, pe o stradă din Capitală, el arătând că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale, ca să existe iar când spune că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci spune un adevăr de bun-simţ.

