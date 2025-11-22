Live TV

Un nepalez de 25 de ani a fost accidentat mortal în Capitală de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani

Data publicării:
ambulanta
FOTO: Shutterstock

Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit, vineri seară, într-un accident rutier provocat în Capitală de un şofer în vârstă de 18 ani, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei.

„La data de 21.11.2025, în jurul orei 22:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Giuleşti. Din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 18 ani a condus un autovehicul pe Calea Giuleşti, dinspre Drumul Săbăreni către Bd. Constructorilor, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 311, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, care se angajase în traversarea părţii carosabile”, a transmis, sâmbătă dimineaţă, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma accidentului, pietonul – un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani - a murit.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina avariata implicata in accidentul in care un politist a accidentat doua fete
Un bărbat a amenințat că va face dreptate cu arma dacă nu e arestat polițistul care a lovit mortal fata de 13 ani. Poliția îl caută
Mașină de poliție în misiune
Sindicaliștii critică decizia șefului Poliției Capitalei privind utilizarea girofarului: „Dispoziție aberantă”
masina avariata implicata in accidentul in care un politist a accidentat doua fete
Polițistul care a lovit mortal o fată de 13 ani pe trecerea de pietoni avea permis de Marea Britanie, dar îl obținuse în România
trotineta si masina implicate in accident
Tânăr pe trotinetă lovit de o mașină, noaptea, în Capitală. Victima ar fi tăiat două benzi de circulație
tramvai
Accident rutier în Capitală, un tramvai și o mașina s-au ciocnit. Circulația a revenit la normal
Recomandările redacţiei
incendiu sector 5
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din...
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
barbat cu umbrela pe strada
Avertizare de vreme severă de la meteorologi: Ploi abundente, ninsori...
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
Ultimele știri
„Eu dansez rumba”: Maduro sfidează SUA în fața studenților venezueleni
Vara ar putea dura opt luni pe an în Europa, până la sfârșitul secolului
Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma atacurilor rusești de azi-noapte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar...
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Unde nu trebuie pus termostatul nici ziua, nici noaptea: locurile care dau citiri greșite și pornesc centrala...
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi Sport
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jane Fonda, mărturisiri tulburătoare: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...