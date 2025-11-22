Un nepalez de 25 de ani a fost accidentat mortal în Capitală de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani

Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit, vineri seară, într-un accident rutier provocat în Capitală de un şofer în vârstă de 18 ani, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei.

„La data de 21.11.2025, în jurul orei 22:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Giuleşti. Din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 18 ani a condus un autovehicul pe Calea Giuleşti, dinspre Drumul Săbăreni către Bd. Constructorilor, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 311, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat un pieton, care se angajase în traversarea părţii carosabile”, a transmis, sâmbătă dimineaţă, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma accidentului, pietonul – un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani - a murit.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ.

