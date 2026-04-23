Un nou capitol în relaţia cu SUA. Oana Țoiu: Parteneriatul e mai puternic atunci când investim în tinerii noştri

Parteneriatul cu Statele Unite este mai puternic atunci când investim în minţile strălucite ale tinerilor noştri, a declarat ministra de Externe, Oana Ţoiu, care, alături de ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a co-prezidat joi reuniunea extraordinară a Consiliului Director al Comisiei Fulbright Româno-Americane.

Potrivit unui comunicat al MAE citat de Agerpres, întâlnirea a marcat un nou capitol în relaţia bilaterală, care pune preţ pe investiţia în studenţi, cercetători şi profesionişti ca pilon central al Parteneriatului Strategic.

Cu o istorie de peste 60 de ani în România şi peste 3.800 de alumni, programul se va concentra în perioada următoare pe domenii strategice precum securitatea cibernetică, politicile publice bazate pe date şi inovaţia tehnologică.

„Parteneriatul nostru cu Statele Unite este mai puternic atunci când investim în minţile strălucite ale tinerilor noştri, iar programele de schimb nu sunt doar oportunităţi academice, ci o infrastructură critică a democraţiei noastre şi o investiţie în viitorul relaţiei dintre cele două ţări. Fiecare bursă are un efect de multiplicare în societăţile noastre. Când un licean FLEX sau un cercetător Fulbright se întorc acasă, ei nu aduc doar cunoştinţe, ci o nouă mentalitate care transformă comunităţi întregi. De asemenea, este esenţial ca bursierii noştri să cunoască diversitatea şi diferenţele regionale din SUA, la fel cum partenerii americani sunt încurajaţi să exploreze potenţialul inovator din toate regiunile României, pentru a înţelege complexitatea reală a ţărilor dincolo de capitale”, a declarat ministrul Oana Ţoiu.

De asemenea, ministrul a subliniat nevoia de a crea punţi între diversele programe de schimb dezvoltate între cele două ţări, obiectivul fiind un parcurs de învăţare continuu, care să însoţească viitorii lideri de la vârste mici până la etapa de cercetători experimentaţi.

Ambasadorul SUA a evidenţiat importanţa programului Fulbright pentru cooperarea bilaterală, inclusiv din perspectiva investiţiei constante în oameni şi educaţie, a legăturilor dintre studenţi, cercetători şi profesori din cele două ţări, contribuind la consolidarea înţelegerii reciproce şi a Parteneriatului Strategic, arată MAE.

În cadrul dialogului, Oana Ţoiu a evidenţiat faptul că deja sunt rezultate tangibile după întâlnirile bilaterale din ultimele luni, inclusiv după discuţiile cu secretarul de stat Marco Rubio.

Colaborarea cu SUA în domeniul educaţional, de cercetare şi alte tipuri de vizite s-a materializat în aprobarea recentă a Programului de schimburi România - SUA în cadrul MECEA (Mutual Educational and Cultural Exchange Act), care va facilita chiar din această toamnă vizite ale oficialilor din Congresul SUA pentru a consolida dialogul direct, precum şi relansarea Programului FLEX (Future Leaders Exchange Program) destinat elevilor de liceu, se precizează în comunicat.

Pe lângă ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Darryl Nirenberg, şi echipa sa, la reuniunea extraordinară a Consiliului Director al Comisiei Fulbright Româno-Americane au mai participat din partea română dr. Clara-Alexandra Volintiru - secretar de stat, Ligia Deca - preşedintele Consiliului Director, Alina Bârgăoanu - decan (Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA), Madlen Şerban - profesor asociat, Universitatea din Bucureşti, şi prof. Mircea Dumitru - director executiv al Comisiei Fulbright.

