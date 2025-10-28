Live TV

Speranță pentru femeile care au cancer ovarian. Cercetătorii au descoperit un nou factor care contribuie la răspândirea bolii

cancer ovare
Foto: Getty Images
Peste 200.000 de femei mor anual de cancer ovarian, la nivel global Descoperirea poate ajuta la dezvoltarea unor noi terapii

Oamenii de ştiinţă din Australia au identificat un nou biomarker promiţător, o ţintă terapeutică pentru cancerul ovarian, care ar putea îmbunătăţi semnificativ şansele femeilor diagnosticate cu această boală agresivă.

Cercetătorii au descoperit un receptor de suprafaţă celulară cunoscut sub numele de F2R, care ar putea servi atât ca marker pentru diagnosticare, cât şi ca ţintă terapeutică pentru tratament, potrivit unui comunicat emis luni de Universitatea din Australia de Sud (UniSA), a transmis agenţia Xinhua citată de Agerpres.

Cancerul ovarian este cel mai mortal cancer ginecologic la nivel mondial, cu rate de supravieţuire scăzute, în mare parte din cauza diagnosticării tardive.

Citește și:

Peste 200.000 de femei mor anual de cancer ovarian, la nivel global

În fiecare an, peste 200.000 de femei mor de cancer ovarian în toată lumea, iar aproximativ 70% din cazuri sunt descoperite numai după ce cancerul s-a răspândit în afara ovarelor, conform comunicatului.

F2R este frecvent supra-exprimat în ţesuturile canceroase ovariene, în special la femeile care prezintă rezistenţă la chimioterapie şi la care cancerul s-a răspândit, a declarat Hugo Albrecht de la Centrul pentru Inovare Farmaceutică al UniSA, cercetător principal în cadrul studiului.

„Biomarkerii actuali nu sunt suficient de sensibili şi de precişi, lăsându-le clinicienilor puţine instrumente pentru a detecta de timpuriu sau pentru a prezice în mod fiabil rezultatele tratamentului”, a spus Albrecht.

cancer ovarian ovare
Cancer ovarian. Foto: Getty Images

El a precizat că, potrivit cercetătorilor, F2R ar putea fi un candidat puternic atât pentru îmbunătăţirea diagnosticului, cât şi pentru dezvoltarea unor noi tratamente personalizate, care ar putea ţinti cancerele agresive sau rezistente la medicamente.

Studiul, publicat în International Journal of Molecular Sciences, a analizat seturi mari de date genomice şi a confirmat niveluri ridicate de F2R în probe tumorale de la paciente, pe baza imagisticii avansate şi a analizelor de ţesut.

Citește și:

Descoperirea poate ajuta la dezvoltarea unor noi terapii

Femeile cu niveluri ridicate de F2R au avut o durată de viaţă mai scurtă, ceea ce subliniază valoarea acestui receptor ca indicator prognostic, au afirmat cercetătorii.

Neutralizarea F2R a redus semnificativ capacitatea celulelor tumorale de a se deplasa, invada şi forma sferoizi - trei procese esenţiale implicate în metastazarea cancerului. Suprimarea medicamentoasă a F2R a făcut ca celulele canceroase să fie mai sensibile la carboplatină, un medicament obişnuit în chimioterapie, au notat oamenii de ştiinţă.

cancer uterin ovare
Cancer uterin. Foto: Getty Images

„Prin testarea F2R, nu numai că am putea îmbunătăţi modul în care identificăm pacientele cu risc de recurenţă precoce sau cu rezistenţă la chimioterapie, dar am putea, de asemenea, să concepem terapii care să funcţioneze mai eficient alături de chimioterapia standard”, a declarat coautoarea studiului, Carmela Ricciardelli, de la Universitatea din Adelaide, Australia.

Cercetătorii au precizat că sunt necesare studii clinice mai ample pentru confirmarea acestor descoperiri, care deschid noi perspective pentru analize în vederea diagnosticării şi pentru tratamente personalizate, cu un impact real asupra ratelor de supravieţuire.

Citește și:

