Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis pentru locuitorii din Tulcea. Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti

Autorităţile au emis, duminică după-amaiză, un nou mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, la mai puţin de două ore de la unul similar emis pentru estul judeţului. Potrivit ISU Tulcea, recentul mesaj a fost transmis după ce Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU că a observat o ţintă aeriană ce se apropie de zona de nord a României. Oamenii au fost sfătuiţi să se adăpostească. MApN anunță că două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti.

ACTUALIZARE 18.00: O nouă ţintă aeriană a fost detectată în proximitatea frontierei cu România, context în care două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti, conform informaţiilor postate pe Facebook de Ministerul Apărării Naţionale.

„A fost detectată o nouă ţintă în spaţiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 4 kilometri nord de localitatea Chilia Veche, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, se arată în informarea MApN.

Potrivit sursei citate, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea.

Știre inițială „În urmă cu puţin timp a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul a fost transmis după ce Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU cu privire la observarea unei ţinte aeriene ce se apropie de zona de nord a României”, au anunţat reprezentanţii ISU Tulcea.

Locuitorii din zona vizată de avertizare au fost sfătuiţi să se adăpostească.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul Ro-Alert, potrivit News.ro.

Duminică după-amiază, în jurul orei 15.00, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei.

Ulterior, ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

Editor : A.P.