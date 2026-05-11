Un pasager american de pe vasul de croazieră MV Hondius, testat pozitiv la hantavirus. 17 cetățeni SUA, în curs de repatriere

Nava de croazieră MV Hondius este ancorată într-un port din Praia, Capul Verde, miercuri, 6 mai 2026. Foto: Profimedia Images

Unul dintre pasagerii americani de pe vasul de croazieră MV Hondius, evacuat pentru a fi repatriat în Statele Unite, a fost testat pozitiv la hantavirus, iar un altul prezintă „simptome uşoare”, a anunţat luni Ministerul american al Sănătăţii.

Dintre cele 17 persoane în curs de a fi repatriate, „un pasager prezintă la această oră simptome uşoare, iar un altul a fost testat uşor pozitiv la tulpina Anzi prin metoda PCR”, a scris Ministerul pe platforma X, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Cei doi pasageri călătoresc „în compartimentele pentru izolare biologică ale avionului, ca măsură de precauţie”, a precizat instituţia.

Pasagerii americani evacuaţi de pe arhipelagul spaniol Canare, unde vasul a făcut o escală, urmează să fie duşi într-un centru specializat din Omaha, statul Nebraska (centru).

În momentul sosirii, „fiecare persoană va face obiectul unei evaluări clinice şi va beneficia de îngrijiri şi de asistenţă adaptată stării sale”, a indicat Ministerul.

După ce duminică au fost debarcaţi în Canare circa 100 de pasageri şi membri ai echipajului de pe MV Hondius, operaţiunile de evacuare se vor încheia luni, urmând ca vasul să plece apoi spre Ţările de Jos.

Varianta de hantavirus detectată pe vasul de croazieră, hantavirusul Anzi, este o tulpină care se poate transmite de la om la om după o perioadă de incubaţie ce poate dura până la şase săptămâni.

