Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat

Un bărbat din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut chiar în curtea casei sale. Acesa era patronul unei firme de construcții, iar agresorii sunt doi dintre angajații săi, care au mers să își ceară banii munciți.

Incidentul violent a avut loc în localitatea Copăceni din județul Cluj, unde patronul unei firme de construcție a fost agresat fizic de doi dintre angajații săi.

Cei doi angajați, unul în vârstă de 30 de ani și unul de 60 de ani, s-au dus acasă la șeful lor pentru a cere banii pentru munca pe care au prestat-o, însă discuția a degenerat rapid într-o altercație fizică.

Patronul firmei, un bărbat de 45 de ani, a fost lovit cu pumnii și picioarele în propria curte.

În urma celor întâmplate, bărbatul a fost dus la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au fost sesizați și au demarat o anchetă.

Victima a depus plângere penală, însă nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

