Video Un pod a fost rupt de ape în Călăraşi, după golirea barajului Mihăileşti. Ce spun autoritățile

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Captură video Facebook
Reacția Apelor Române

Un pod peste râul Argeş s-a rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti. Primarul din Budeşti, Mihai Ilie, afirmă că nu sunt persoane izolate, întrucât nu este singura cale de acces în localitate. Edilul mai spune că nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă.

„S-a rupt podul care face legătura între Budești și Crivăț”, este unul dintre mesajele postate pe reţelele sociale de persoane din zonă, care distribuie şi imagini.

„Azi noapte s-a rupt podul peste Argeş de la Budeşti, la doar 20 de kilometri de Bucureşti, din cauza deversărilor de la baraje care au măturat câteva sate de la munte cu o zi înainte.

Totuşi, de ce se golesc lacurile de acumulare degrabă şi deodată?”, este mesajul postat de altă persoană, scrie News.ro.

Primarul din Budeştiţi, judeţul Călăraşi, Mihai Ilie a declarat, pentru Antena3, că autorităţile au fost informate săptămâna trecută „că se va da drumul la Mihăileşti la acel baraj”.

„Deja noi am luat măsuri, am închis acea trecere şi cu primarul de la Crivăţ. Nu există riscuri deocamdată şi nu au fost riscuri pentru că eu acum vin de acolo. Deja apa a început să scadă cu vreo 30 de centimetri de azi dimineaţă”, a declarat primarul.

Acesta a explicat că sunt mai multe căi de acces în zonă şi nu se pune problema evacuării oamenilor.

Reacția Apelor Române

Administraţia Naţională Apele Române a precizat că în bazinul hidrografic superior al râului Argeş s-au înregistrat cantităţi importante de precipitaţii, care au dus la viituri importante pe toate cursurile de apă din zona montană. Pentru a gestiona situaţia s-a impus evacuarea controlată a apei din mai multe acumulări.

„În intervalul 28–30 noiembrie 2025, în bazinul hidrografic superior al râului Argeş s-au înregistrat fenomene hidrometeorologice extreme, cu precipitaţii de aproximativ 100 l/mp, care au generat viituri importante pe toate cursurile de apă din zona montană: Argeş, Târgului, Doamnei, Potop, Sabar, precum şi depăşiri ale cotelor de apărare la mai multe staţii hidrometrice”, au transmis, joi, reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române.

Potrivit acestora, „o parte semnificativă din unda de viitură formată în partea de nord a judeţului Argeş a fost atenuată în lacul de acumulare Goleşti, debitul evacuat având o valoare maximă de 300 mc/s”.

„Pe sectorul aval baraj Goleşti - acumularea Zăvoiul Orbului, debitele naturale au adus un aport suplimentar de aproximativ 100 mc/s. Astfel, prin acumulara Zăvoiul Orbului s-a tranzitat un debit total de 400 mc/s.

Din debitul propagat în aval de barajul Zăvoiul Orbului, o parte a fost atenuată în lacul de acumulare Mihăileşti, iar restul a fost evacuat controlat”, a mai transmis sursa citată.

Podul din judeţul Călăraşi care s-a rupt după golirea barajului Mihăileşti este o construcţie provizorie, neautorizată, existentă dinainte de Revoluţie şi care nu face faţă la debite mari de apă cum au fost în prezent, precizează instituția. 

„Nivelul maxim înregistrat în lacul Mihăileşti a fost de 84,85 mdM, cu 15 cm sub NNR (02.12.2025, ora 16:00). Dispeceratul SGA Giurgiu a informat SGA Călăraşi despre debitele evacuate, pentru coordonarea măsurilor în aval. Ca urmare a evacuării controlate a debitelor din barajul Mihăileşti, o trecere prin vad provizorie, neautorizată, existentă încă dinainte de anul 1989 şi utilizată pentru traversarea cursului de râu pe perioada debitelor mici între localităţile Budeşti şi Crivăţ, a cedat. Această trecere este depăşită şi deversată ori de câte ori debitul râului depăşeşte 250 mc/s, nefiind proiectată pentru ranzitarea unor debite mari”, mai arată reprezentanţii de la Apele Române.

Potrivit acestora, orice lucrare de traversare a râului Argeş în acest sector – inclusiv poduri, podeţe sau treceri provizorii – trebuie avizată şi autorizată în prealabil de Ministerul Transporturilor, prin structurile de specialitate pentru Căile Navigabile.

„În prezent, accesul peste râul Argeş, în acest sector din judeţul Călăraşi, se realizează exclusiv prin cele două poduri autorizate: Olteniţa–Chirnogi şi Frumuşani–Hotarele. Orice altă traversare improvizată nu este autorizată şi nu oferă siguranţă în perioadele cu debite crescute”, se mai arată în comunicatul de presă.

Apele Române anunţă că, în conformitate cu regulamentele de exploatare ale acumulărilor din bazinul Argeş, având în vedere debitele afluente mari înregistrate şi valorile prognozate, s-a trecut la exploatarea în regim de ape mari a tuturor amenajărilor hidrotehnice.

„Manevrele cu echipamentele hidromecanice au fost realizate coordonat, cu scopul reducerii vârfului de viitură şi al tranzitării în siguranţă a debitelor mari. Administraţia Naţională „Apele Române” continuă monitorizarea permanentă a situaţiei hidrometeorologice şi menţine legătura cu autorităţile locale şi judeţene pentru aplicarea măsurilor necesare”, se mai arată în comunicat.

