Un poliţist în vârstă de 20 de ani a fost găsit împușcat pe un teren din Tulcea

Un poliţist în vârstă de 20 de ani, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea a fost găsit mort, luni, pe un teren, anchetatorii stabilind că el s-a împuşcat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, luni, în jurul orei 16.55, cu privire la faptul că pe un teren din municipiul Tulcea a fost găsit un poliţist decedat.



”Din primele verificări, este vorba de un bărbat de 20 de ani, poliţist din cadrul I.P.J. Tulcea, care s-ar fi împuşcat mortal, fără a exista indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale. La faţa locului s-au deplasat echipe operative, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.



Poliţiştii contiuă cercetările în acest caz.

