Un pompier a fost găsit împuşcat într-o unitate a IGSU de la Mizil

Un pompier în vârstă de 44 de ani a fost găsit împuşcat, vineri, într-o unitate a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) situată în oraşul prahovean Mizil, în acest caz fiind deschisă o anchetă de către procurorul militar.

„Din primele verificări efectuate, poliţiştii au constatat că un cadru militar, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost găsit decedat în incinta unităţii, prezentând o plagă prin împuşcare, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în circumstanţe care urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor. În prezent, cercetarea la faţa locului este efectuată de către procurorul militar competent, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, în vederea stabilirii şi clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că bărbatul decedat era subofiţer pompier, iar locul incidentului este un depozit al IGSU.

„Totodată, urmează să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei şi mecanismului decesului. La acest moment, cercetările sunt în desfăşurare, iar informaţiile prezentate au un caracter preliminar”, arată comunicatul citat.

Editor : A.P.