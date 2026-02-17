Live TV

Un posibil fragment dintr-o dronă a fost găsit pe plaja din Mamaia

plaja mamaia iarna
Foto: Apele Române

Un posibil fragment de dronă a fost descoperit, marţi, pe plaja din Mamaia. La locul indicat s-au deplasat specialişti pentru ridicarea fragmentului care ar putea fi dintr-o dronă, ei urmând să stabilească exact provenienţa obiectului.

Este pentru a treia oară în această lună când sunt descoperite fragmente de dronă pe litoral. Astfel, în 9 februarie, poliţiştii de frontieră au fost sesizaţi cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene, pe plaja din staţiunea Mamaia. 

Poliţiştii de frontieră ajunşi acolo au identificat resturi metalice, care par a aparţine unui aparat de zbor neidentificat.

Ulterior, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că în săptămâna anterioară în poligonul Capu Midia au avut loc, în cadrul unui exerciţiu multinaţional, trageri de luptă asupra unor „ţinte aeriene de unică folosinţă”, iar toate ţintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării. 

„Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale. 

De asemenea, o dronă a fost găsită, la mijlocul săptămânii trecute, pe plajă, între Costineşti şi Tuzla. Garda de Coastă a anunţat că aceasta nu avea inscripţii vizibile.

