Un preot a fost arestat preventiv, după ce a abordat două fete de 13 ani şi le-ar fi cerut să întreţină relaţii sexuale cu el

Poliţiştii din Olt cercetează un preot pentru că a abordat două fete de 13 ani printr-o aplicaţie de mesagerie online şi le-a cerut să întreţină relaţii sexuale cu el, iar în cadrul unor apeluri video le-a solicitat acestora „să exercite practici sexuale solitare”, informează News.ro. De asemenea, preotul este acuzat şi pentru că a trimis fetelor imagini cu conţinut sexual explicit. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat, marţi, că un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de operaţiuni cu materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în intervalul septembrie – octombrie 2026, bărbatul în cauză ar fi abordat prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online, două victime minore, ambele de 13 ani, cărora le-ar fi solicitat, în cadrul unor apeluri video, să exercite practici sexuale solitare şi să întreţină relaţii sexuale cu el. În acest context, cel în cauză, cunoscând vârsta victimelor, le-ar fi trimis mai multe imagini cu conţinut sexual explicit”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Poliţiştii au menţionat că au fost făcute două percheziţii domiciliare în urma cărora au fost descoperite şi ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi Tribunalului Olt, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Editor : A.P.