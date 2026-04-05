Un prim suspect în cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București a fost dus la audieri

Un prim suspect în cazul medicului anestezist găsit mort într-un apartament din București a fost dus la audieri. Marți seară, medicul a fost găsit înjunghiat de pompierii chemați să stingă un incendiu. Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca focul să fi fost pus intenționat pentru a masca o crimă.

Medicul de 72 ani a fost găsit în viață de pompierii care au intrat în apartamentul cuprins de flăcări. Bărbatul avea arsuri și era înjughiat în mai multe zone ale corpului. A fost resuscitat, dar nu a putut fi salvat.

Prima ipoteză este că incendiul ar fi fost pus pentru a ascunde o crimă. Anchetatorii au ridicat mai multe cuțite din apartament, dar și alte probe.

Surse din anchetă spun că focul ar fi fost pus intenționat în două dintre încăperile apartamentului. Din lista de persoane suspecte au fost excluse fosta soție, concubina și un bărbat care îl mai ajuta cu treburile gospodărești.

