Live TV

Un profesor de 72 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut în clasă de un elev. Adolescentul a fost reținut de polițiști

Data publicării:
ambulanta 112
Foto Shutterstock

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reţinut de poliţişti după ce, aflându-se în incinta unei unităţi de învăţământ din Târgovişte, a agresat un profesor de 72 de ani, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

Tânărul este cercetat de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru lovire sau alte violenţe.

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale", se precizează într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de vineri va fi prezentat procurorului de caz, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Totodată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a informat că incidentul a avut loc la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, agresorul fiind un elev din clasa a IX-a, profesională, care a agresat fizic un cadru didactic care preda în acel moment la o altă clasă, scrie Agerpres.

Evenimentul a fost semnalat de conducerea unităţii de învăţământ şi confirmat prin raportul întocmit de reprezentanţii Poliţiei Locale, precum şi prin declaraţiile înregistrate. Cadrul didactic implicat, profesor pensionar, a fost consultat medical, iar incidentul a fost raportat autorităţilor competente, inclusiv Poliţiei Române, anunţă ISJ Dâmboviţa.

Cazul este cercetat de instituţiile abilitate, aplicându-se până la acest moment sancţiuni contravenţionale conform Legii 61/1991.

Unitatea de învăţământ a dispus următoarele măsuri: continuarea consilierii elevului, fiind luat în evidenţă pentru comportament neadecvat; convocarea părinţilor (mamei) şi purtarea unor discuţii pentru înţelegerea gravităţii cazului; convocarea consiliului clasei şi demararea acţiunilor conform metodologiei pentru managementul cazurilor de violenţă şi pentru aplicarea sancţiunilor potrivit Regulamentului-cadru de funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Statutului Elevului.

S-au dispus, de asemenea, creşterea frecvenţei monitorizării elevilor pe parcursul programului şcolar, instruirea cadrelor didactice şi organizarea unor activităţi de prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă cu sprijinul Biroului de Siguranţă Şcolară din cadrul IPJ Dâmboviţa şi al Poliţiei Locale Târgovişte.

''Inspectoratul şcolar sprijină unitatea de învăţământ în implementarea măsurilor stabilite şi va monitoriza desfăşurarea procesului educaţional prin inspecţii tematice în vederea preîntâmpinării unor situaţii similare. Considerăm acest incident ca fiind un semnal de alarmă privind necesitatea consolidării climatului de siguranţă în şcoli prin monitorizarea audio-video şi implementării măsurilor care combat actele de violenţă de orice fel'', se mai arată în comunicatul ISJ.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante...
Ultimele știri
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent
Militarul acuzat de producerea accidentului din golful Musura, soldat cu patru morți, a fost trimis în judecată
Palestinienii strămutați se întorc în zonele devastate de război. Când se redeschide punctul de frontieră Rafah
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
rusia nu este dusmanul meu
„Rusia nu este dușmanul meu” - o nouă campanie de propagandă a Moscovei în România. Mesajul a fost răspândit și în alte țări europene
barbat arestat
Un bunic, arestat preventiv după ce și-a violat nepoata timp de trei ani
ancheta politie
Un băiat de 15 ani a ucis cu un cuţit un bărbat pe o stradă din Târgovişte. Victima ar fi încercat să aplaneze un conflict
The,Police,Beacon,,Background
Tânăr dat în urmărire națională, prins în Târgoviște de un polițist aflat în timpul liber. Bărbatul este cercetat în 10 dosare penale
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu