Un profesor de 72 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut în clasă de un elev. Adolescentul a fost reținut de polițiști

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reţinut de poliţişti după ce, aflându-se în incinta unei unităţi de învăţământ din Târgovişte, a agresat un profesor de 72 de ani, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.

Tânărul este cercetat de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru lovire sau alte violenţe.

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale", se precizează într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de vineri va fi prezentat procurorului de caz, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Totodată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa a informat că incidentul a avut loc la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, agresorul fiind un elev din clasa a IX-a, profesională, care a agresat fizic un cadru didactic care preda în acel moment la o altă clasă, scrie Agerpres.

Evenimentul a fost semnalat de conducerea unităţii de învăţământ şi confirmat prin raportul întocmit de reprezentanţii Poliţiei Locale, precum şi prin declaraţiile înregistrate. Cadrul didactic implicat, profesor pensionar, a fost consultat medical, iar incidentul a fost raportat autorităţilor competente, inclusiv Poliţiei Române, anunţă ISJ Dâmboviţa.

Cazul este cercetat de instituţiile abilitate, aplicându-se până la acest moment sancţiuni contravenţionale conform Legii 61/1991.

Unitatea de învăţământ a dispus următoarele măsuri: continuarea consilierii elevului, fiind luat în evidenţă pentru comportament neadecvat; convocarea părinţilor (mamei) şi purtarea unor discuţii pentru înţelegerea gravităţii cazului; convocarea consiliului clasei şi demararea acţiunilor conform metodologiei pentru managementul cazurilor de violenţă şi pentru aplicarea sancţiunilor potrivit Regulamentului-cadru de funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Statutului Elevului.

S-au dispus, de asemenea, creşterea frecvenţei monitorizării elevilor pe parcursul programului şcolar, instruirea cadrelor didactice şi organizarea unor activităţi de prevenire şi combatere a fenomenului de violenţă cu sprijinul Biroului de Siguranţă Şcolară din cadrul IPJ Dâmboviţa şi al Poliţiei Locale Târgovişte.

''Inspectoratul şcolar sprijină unitatea de învăţământ în implementarea măsurilor stabilite şi va monitoriza desfăşurarea procesului educaţional prin inspecţii tematice în vederea preîntâmpinării unor situaţii similare. Considerăm acest incident ca fiind un semnal de alarmă privind necesitatea consolidării climatului de siguranţă în şcoli prin monitorizarea audio-video şi implementării măsurilor care combat actele de violenţă de orice fel'', se mai arată în comunicatul ISJ.

Editor : A.P.