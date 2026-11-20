Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie 2026 și-a ridicat vineri, 20 noiembrie, premiul în valoare de peste 5,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro. Este vorba despre un bărbat din Călărași, în vârstă de peste 60 de ani, care joacă la loto de 35 de ani. Biletul câștigător l-a costat doar 32,50 de lei, iar o parte dintre numerele alese au o semnificație personală, potrivit Loteriei Române.

Câștigătorul premiului de aproape un milion de euro

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, câștigătorul premiului de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei, s-a prezentat vineri, 20 noiembrie, la sediul central al instituției pentru a-și ridica premiul.

Bărbatul este din Călărași, are peste 60 de ani și joacă la loto de aproximativ 35 de ani. Acesta le-a povestit reprezentanților Loteriei Române că alege întotdeauna variante simple și că o parte dintre numerele care i-au adus câștigul au o semnificație personală.

Deși a câștigat aproape un milion de euro, bărbatul a declarat că intenționează să continue să joace la jocurile sale preferate, Loto 6/49 și Joker.

Acesta a plătit 32,50 de lei pentru biletul câștigător

Biletul norocos a fost cumpărat de la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.

Prețul total al biletului a fost de 32,50 de lei, în timp ce premiul obținut a depășit 5,2 milioane de lei.

Câștigătorul a transmis și un mesaj celorlalți participanți la jocurile loto:

„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat.”

Editor : Ș.A.