News Alert Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. FSB îl acuză că ar fi spionat pentru Ucraina

Momentul în care agenții FSB arestează românul acuzat de spionaj pentru Ucraina. Sursa gif: X/Twitter
Reacția MAE

Un cetățean român a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Ucrainei și a primit joi o pedeapsă de 15 ani de închisoare de către un tribunal rus, a anunțat instanța din regiunea Krasnodar, din sudul țării.

„Tribunalul regional din Krasnodar l-a găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei pe cetățeanul român Adrian-David Kercio, care a fost descoperit de angajații administrației regionale a FSB, și i-a dat o pedeapsă de 15 ani de închisoare”, au spus jurnaliștilor ruși cei de la serviciul de presă al tribunalelor din regiunea Krasnodar.

„Tribunalul regional din Krasnodar a pronunțat sentința în cazul lui Adrian-David Kercio. S-a stabilit că inculpatul, nefiind de acord cu politica Federației Ruse, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea operațiunii militare speciale, dorind să acorde sprijin inamicului statului, în noiembrie 2024 a luat inițiativa de a contacta un angajat al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina. Curtea l-a găsit pe Kercio vinovat de spionaj. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-o colonie de regim strict”, se arată în comunicat.

Comunicatul oficial al autorităților ruse:

„Tribunalul regional Krasnodar a pronunțat sentința în cazul lui Adrian-David Kercho. Tânărul a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 276 din Codul penal al Federației Ruse (spionaj).

Instanța a stabilit că inculpatul, nefiind de acord cu politica Federației Ruse, inclusiv cu desfășurarea „operațiunii militare speciale”, și dorind să ajute adversarul statului, în noiembrie 2024 a luat inițiativa de a contacta un angajat al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.

În timpul corespondenței, inculpatul i-a spus ofițerului că dorește să se alăture „Legiunii britanice”. În schimb, i s-a propus o ieșire în siguranță de pe teritoriul Federației Ruse, dacă va colecta și transmite către serviciile de informații militare ucrainene informații despre obiective militare ruse.

Kercho a fost de acord și, la 12 noiembrie 2024, folosind o dronă (quadcopter), a colectat și a transmis printr-un serviciu de mesagerie coordonatele geografice și alte informații despre un sistem de apărare antiaeriană aflat pe teritoriul orașului Soci.

Potrivit instanței, el era conștient că informațiile transmise reprezentantului serviciilor de informații militare ucrainene vor fi folosite împotriva forțelor armate ruse și ar putea provoca pierderi de personal, tehnică militară și alte consecințe negative pentru stat.

Activitatea infracțională a inculpatului a fost descoperită și oprită de angajații Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) din regiunea Krasnodar.

Instanța l-a găsit vinovat de spionaj și l-a condamnat la 15 ani de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-o colonie penală cu regim strict. Sentința nu este definitivă”.

Reacția MAE

În momentul în care a apărut informația privind reținerea cetățeanului român, MAE a declarat: „Are toate datele unui caz de manual FIMI RU de «reîncălzire» a unui subiect în scop propagandistic”.

