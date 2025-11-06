Un român de doar 33 de ani a murit în Italia, în urma unui accident teribil. Mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz care transporta copii de liceu. Românul muncea în Italia și tocmai se întorcea acasă, după o tură obositoare.

Din primele cercetări se pare că vinovat de acest accident ar fi chiar românul care se afla la volanul mașinii.

El avea 33 de ani și se întorcea acasă după ce a lucrat în tura de noapte. Într-o curbă periculoasă, a intrat pe contrasens și a pierdut controlul asupra mașinii, spun polițiștii. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi adormit la volan.

Șoferul autobuzului a încercat să evite impactul și a tras tare de volan, însă, fără succes.

În autobuz se aflau 50 de elevi care mergeau la școală. Peste 20 dintre copiii au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului a venit și un elicopter special pentru transportarea pacienților, însă, din păcate pentru român nu s-a mai putut face nimic.

Editor : A.P.