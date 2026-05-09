Un român a spart sistemul informatic al unei bănci din Islanda și a transferat 400.000 de euro. A fost arestat și va fi extrădat

Un român de 33 de ani, cercetat de autorităţile islandeze după ce ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituţii bancare din Islanda şi ar fi transferat ilegal sume importante de bani, a fost prins de poliţişti în România. El a fost arestat preventiv, urmând a fi extrădat. Prejudiciul este estimat la aproximativ 400.000 de euro.

Poliţia Română a anunţat, sâmbătă, că poliţiştii Serviciului Urmăriri, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au pus în executare un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Islanda pe numele unui bărbat, cetăţean român, de 33 de ani, urmărit internaţional pentru fraudă şi spălare de bani.



Bărbatul este cercetat de autorităţile islandeze după ce, în perioada 23-27 aprilie, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituţii bancare din Islanda şi ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro, scrie News.ro.



Activităţile au fost desfăşurate în cadrul mecanismelor de cooperare poliţienească internaţională, prin schimb de date şi informaţii între autorităţile competente din România şi Islanda, inclusiv prin canalele specifice de cooperare europeană şi prin Sistemul de Informaţii Schengen.



În baza mandatului european de arestare, bărbatul a fost prins în România şi reţinut. Ulterior, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea bărbatului, pentru 30 de zile, în vederea extrădării.



Poliţia Română continuă cooperarea cu partenerii internaţionali pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei şi pentru asigurarea punerii în executare a măsurilor dispuse de autorităţile judiciare.

