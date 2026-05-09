Live TV

Un român a spart sistemul informatic al unei bănci din Islanda și a transferat 400.000 de euro. A fost arestat și va fi extrădat

Data publicării:
arestat
Un român a spart sistemul informatic al unei bănci din Islanda și a transferat 400.000 de euro.

Un român de 33 de ani, cercetat de autorităţile islandeze după ce ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituţii bancare din Islanda şi ar fi transferat ilegal sume importante de bani, a fost prins de poliţişti în România. El a fost arestat preventiv, urmând a fi extrădat. Prejudiciul este estimat la aproximativ 400.000 de euro.

Poliţia Română a anunţat, sâmbătă, că poliţiştii Serviciului Urmăriri, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au pus în executare un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Islanda pe numele unui bărbat, cetăţean român, de 33 de ani, urmărit internaţional pentru fraudă şi spălare de bani.

Bărbatul este cercetat de autorităţile islandeze după ce, în perioada 23-27 aprilie, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituţii bancare din Islanda şi ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro, scrie News.ro.

Activităţile au fost desfăşurate în cadrul mecanismelor de cooperare poliţienească internaţională, prin schimb de date şi informaţii între autorităţile competente din România şi Islanda, inclusiv prin canalele specifice de cooperare europeană şi prin Sistemul de Informaţii Schengen.

În baza mandatului european de arestare, bărbatul a fost prins în România şi reţinut. Ulterior, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea bărbatului, pentru 30 de zile, în vederea extrădării.

Poliţia Română continuă cooperarea cu partenerii internaţionali pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei şi pentru asigurarea punerii în executare a măsurilor dispuse de autorităţile judiciare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
nicusor si fritz
3
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
Ioan Isaiu
5
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gavel and scale of justice
Șeful activelor de stat ale Ungariei, acuzat de deturnare de fonduri după ce a plătit milioane de euro unei firme din România
ilan șor
Mandat de arestare preventivă pe numele oligarhului moldovean Ilan Șor, în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor
politisti captura digi24
Libertate de scurtă durată: Un bărbat a fost reținut de polițiști chiar la momentul eliberării sale din Penitenciarul Deva
anaf
Nou avertisment de la ANAF: Apeluri telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori Antifraudă
islanda profimedia-1089171465
O companie aeriană oferă o vacanță gratuită și 43.000 de euro „celui mai slab fotograf”, ca să facă poze proaste în Islanda
Recomandările redacţiei
sistem Panțir-S1 SAM
Moscova și-a extins „inelul de fier” al apărării aeriene. Reședința...
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă în fața Arynei Sabalenka...
pislaru-dragos
Dragoș Pîslaru a spus câți bani a atras România şi cu cât a...
Război în Ucraina
Pacea în Ucraina este încă departe, susține purtătorul de cuvânt al...
Ultimele știri
Ilie Bolojan: „Finalizarea investiţiei de la Iernut este prioritară”
Ministru: Vom avea o perioadă mai lungă de interimat decât se crede. S-ar putea să dureze cel puţin până în iunie
Diana Șoșoacă, în vizită la Ambasada Rusiei de Ziua Europei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Zeljko Kopic. Profesia ei îi va surprinde pe mulți
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Stadion nou în România: ”Vom începe demolarea”. Costă 65.000.000 de euro
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă